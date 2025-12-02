Описание тураПогрузитесь в уникальную атмосферу Индии с нашей увлекательной экскурсией, которая сочетает в себе богатство истории индуизма и великолепие индийской флоры и фауны. Эта поездка идеально подойдет для путешествий с детьми, гарантируя незабываемые впечатления для всей семьи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Статуя индуистского бога Шивы - вторая по высоте в мире
- Индуистский храм Бога Кришны
- Смотровая площадка в горах Западные Гаты
- Слоновий питомник или его еще называют тренировочным центром слонов
- Национальный парк города. Там вас ждут тигры и львы, олени, птицы, белки, крокодилы, питоны, шакалы и многие другие
- Джог Фолс - это самый высокий вертикальный водопад в Индии
Что включено
- Включено: 2 завтрака, проживание в отеле 3*, все входные билеты.
Что не входит в цену
- Не включено: обеды и ужины.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от Вашего отеля
Завершение: Привезём в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
