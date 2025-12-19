Горный отдых в Западных Гатах: тишина джунглей, панорамы и эко-коттеджи
Начало: Гоа, ваш отель
$240 за всё до 4 чел.
Заповедники Карнатаки: тигры, слоны, жирафы, бегемоты
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
21 дек в 05:00
$150 за человека
Четыре дня среди легенд и великих цивилизаций Индии (тур из Гоа)
Начало: Гоа, Калангут
22 дек в 05:30
25 дек в 05:30
$480 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 150 до 480.
Туры по окрестностям Гоа и местам Индии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль