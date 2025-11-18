Мои заказы

Контрасты Мумбаи удивляют с первой минуты: небоскрёбы и трущобы, старинные особняки и базары, Болливуд и прачечные под открытым небом.

Эта экскурсия — ваш шанс увидеть город живым, пёстрым и настоящим. Мы проедем по знаковым районам, прогуляемся по набережной, заглянем в Дхоби-Гхат и на колоритный рынок. Покажу вам Мумбаи, в который не ведут стандартные маршруты — с атмосферой, вкусами и историей.
Описание экскурсии

Мумбаи — город контрастов, и на этой экскурсии вы увидите его во всей полноте. Мы проедем по ключевым районам, чтобы показать вам, как трущобы Дхарави соседствуют с роскошными небоскрёбами, а шумные рынки — с бутиками класса люкс. Прогуляемся по старинным кварталам с колониальной архитектурой, где ещё слышно эхо британской эпохи. Вы побываете у Ворот Индии, на набережной Марин-драйв и в районе Чор-Базар — одном из самых колоритных рынков города. Заглянем в легендарную прачечную Дхоби-Гхат, где до сих пор вручную стирают тонны белья. Если вы читали «Шантарам», вас порадует возможность увидеть места, связанные с этим романом. По вашему желанию можно добавить в маршрут трущобы Дхарави или павильоны Болливуда — расскажу, как это устроено изнутри. Местный ритм, уличная еда, индуистские храмы, мечети и дома киноактёров — в этом городе всё переплетено. Экскурсия проходит в автопешеходном формате: комфортный транспорт включён в стоимость. Идеальный формат, если вы хотите за один день успеть всё.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ворота Индии
  • Набережная Марин-драйв
  • Районы с колониальной архитектурой
  • Рынок Чор-Базар
  • Прачечная Дхоби-Гхат
  • Улицы и кварталы, описанные в романе «Шантарам»
  • Уличные фуд-корты и базары
  • Храмы и мечети
  • Жилые районы, где находятся дома болливудских актёров
  • Дополнительно (по желанию):
  • Трущобы Дхарави
  • Студии и павильоны Болливуда
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель в Мумбаи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

