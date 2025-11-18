Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Контрасты Мумбаи удивляют с первой минуты: небоскрёбы и трущобы, старинные особняки и базары, Болливуд и прачечные под открытым небом.



Эта экскурсия — ваш шанс увидеть город живым, пёстрым и настоящим. Мы проедем по знаковым районам, прогуляемся по набережной, заглянем в Дхоби-Гхат и на колоритный рынок. Покажу вам Мумбаи, в который не ведут стандартные маршруты — с атмосферой, вкусами и историей.

Описание экскурсии Мумбаи — город контрастов, и на этой экскурсии вы увидите его во всей полноте. Мы проедем по ключевым районам, чтобы показать вам, как трущобы Дхарави соседствуют с роскошными небоскрёбами, а шумные рынки — с бутиками класса люкс. Прогуляемся по старинным кварталам с колониальной архитектурой, где ещё слышно эхо британской эпохи. Вы побываете у Ворот Индии, на набережной Марин-драйв и в районе Чор-Базар — одном из самых колоритных рынков города. Заглянем в легендарную прачечную Дхоби-Гхат, где до сих пор вручную стирают тонны белья. Если вы читали «Шантарам», вас порадует возможность увидеть места, связанные с этим романом. По вашему желанию можно добавить в маршрут трущобы Дхарави или павильоны Болливуда — расскажу, как это устроено изнутри. Местный ритм, уличная еда, индуистские храмы, мечети и дома киноактёров — в этом городе всё переплетено. Экскурсия проходит в автопешеходном формате: комфортный транспорт включён в стоимость. Идеальный формат, если вы хотите за один день успеть всё.

