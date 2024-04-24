1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
3 июля в 16:30
4 июля в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие по Мумбаи: древний район Бандра и буддийская пагода
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Мумбаи - в горный район Лонавала: пещеры, храмы и форт
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей24 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
- ЕЕкатерина27 марта 2024Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
- ААнастасия16 марта 2024Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
- РРоман15 февраля 2024Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
- РРоман15 февраля 2024Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
- ММарина21 января 2024Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни одну экскурсию, а так же попутешествовать по Индии! Мы в восторге!
- ААлександр26 декабря 2023Супер! Город миллиардеров и бродяг. Дом 27 этажей в котором живут 6 человек и клочек земли 2 квадратных километра, где
- MMilena6 ноября 2023Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июле 2024
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