Экскурсии от вашего отеля в Мумбаи

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Мумбаи на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
3 июля в 16:30
4 июля в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие по Мумбаи: древний район Бандра и буддийская пагода
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Мумбаи - в горный район Лонавала: пещеры, храмы и форт
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
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    неправильно. Это город в городе, со своим производственным циклом! В Болливуде попали на съемки чего-то яркого с любовью и стрельбой, Очень забавно! Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
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    про историю Индии и Бомбея-Мумбаи, о мифологии и религии, видно, что она очень глубоко знает материал, плюс просто очень увлечена своей работой. Помогла нам выбрать сувениры, ответила на все интересующие вопросы. Да просто рассказ был очень интересным и пончтным. Огромное ей спасибо за отличную экскурсию по городу и на сам остров

  • А
    Анастасия
    16 марта 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Нашу экскурсию проводила гид Аниса, нам всё очень понравилось. Аниса очень приятная, позитивная, знает ответ на любой вопрос, маршрут был
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    составлен очень комфортно, с учетом всех наших пожеланий и ограничений по времени. Посещали трущобы, их обязательно нужно увидеть изнутри. И в целом о Мумбаи остались только самые лучшие впечатления и воспоминания. Огромное спасибо!

  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не очень приятная ситуация с
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    отелем - поэтому пришлось провести тур в ускоренном режиме. Но Аниса успешно подобрала маршрут и прекрасно рассказала о том, что мы смогли увидеть. Также у нас получилось увидить сверкающую Колабу в вечернее и ночное время. Огромное спасибо организатору и нашему гиду за такой интересный тур.

    Отличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла неОтличная обзорная экскурсия по Мумбаи и трущобам Джоби Гхат. К сожалению, в день экскурсии произошла не
  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
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    провела отличную экскурсию как по острову, так и по старой части города; помогла найти оставшиеся подарки для коллег и даже добраться до отеля. Рассказ был очень интересным и было сразу видно, что человек любит свою работу и этот город. Советую всем, кто намечает путешествие в Индию, в данный штат, посетить данный тур.

    Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближеОтличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе
  • М
    Марина
    21 января 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни одну экскурсию, а так же попутешествовать по Индии! Мы в восторге!
    Огромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ниОгромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ниОгромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ниОгромное спасибо нашему гиду Анисе! Экскурсия восхитительная!) Множество интересной информации, фактов, мифов! Захотелось еще посетить ни
  • А
    Александр
    26 декабря 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Супер! Город миллиардеров и бродяг. Дом 27 этажей в котором живут 6 человек и клочек земли 2 квадратных километра, где
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    живут 1.5 миллиона… Ашрамы, церкви и мечети. И Болливуд. Радж Капур, Митхун Чакраборти, Шарук Кхан. Кто это…? Аниса расскажет обо всём! Как то так. Иначе не получается. Впечатлений на всю жизнь!

  • M
    Milena
    6 ноября 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
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    коммуникабельность, даже за такую мелочь - как открытие дверей 🙏🏽 За то, что прислушалась к пожеланием и этот тур стал незабываемый и очень интересный За то, что показала Индию абсолютно разной и такой непредсказуемой Трущобы - это точно то, что стоит побывать каждому 😁 Благодарю и рекомендую от души именно этого гида в Мумбаи

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
  2. Добро пожаловать в Мумбаи
  3. Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
  4. Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в июле 2024
Сейчас в Мумбаи в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 220 до 320. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 17 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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