Полезная информация о Порт-Блэр
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Местное время в Порт-Блэр
02:0206
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Порт-Блэр
|По-английски
|Port Blair
|Столица региона
|Порт-Блэр является столицей региона
|Население города
|112 050 чел.
|Аэропорт
|Порт-Блэр IXZ
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|36 м. от уровня моря
Где находится Порт-Блэр на карте
Порт-Блэр
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