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Полезная информация о Порт-Блэр

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Местное время в Порт-Блэр
02:0206
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаПорт-Блэр
По-английскиPort Blair
Столица регионаПорт-Блэр является столицей региона
Население города112 050 чел.
АэропортПорт-Блэр IXZ
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота36 м. от уровня моря

Где находится Порт-Блэр на карте

Порт-Блэр фото города
Порт-Блэр

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