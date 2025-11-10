Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Варанаси на русском языке, цены от $156, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Варанаси - город жизни и смерти
Пешая
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
от $180 за человека
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Пешая
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в пространство города, где камни хранят не только историю, но и молитву
11 дек в 10:00
12 дек в 14:00
от $257 за всё до 10 чел.
Варанаси - город света
Пешая
8 часов
-
35%
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Исследовать один из древнейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$156$239 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    10 ноября 2025
    В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
    Это была великолепная экскурсия!
    Гид Тара встретил нас на перроне на ЖД вокзале, куда мы прибыли, помог заселиться в отель.
    Сразу хочу
    отметить, мы сами бы долго искали наш отель среди маленьких улочек Варанаси.

    Отличные рассказы о культуре, о городе, об Индии в целом.

    Отмечу очень важный момент. Самостоятельно мы не попали бы в основные храмы, потому как просто не знали бы куда идти, какие документы оформлять и вообще как всё делать.
    Тара провел нас мимо всех очередей, договаривался об открытии закрытых проходов.
    Полное присутствие в вопросах нашей безопасности!

    Понравилась гибкость маршрута. Мы попросили показать нам настоящую Индию и Тара показал нам. Это был потрясающий опыт, потому как, повторюсь, сами бы мы не попали в такие места, в которых побывали в рамках экскурсии.

    Ну и несравненная помощь в текущих передвижениях, а так же советы и помощь в наших маршрутах/вопросах вне текущей экскурсии - за это всё благодарность нашему гиду.

    Мы очень рады. что начали наше знакомство с Варанаси с помощью гида Tara!

  • М
    Мария
    28 сентября 2025
    В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
    Это была потрясающая экскурсия с Таруном <3
    Варанаси - настоящая буря эмоций и впечатлений! Этот древний город с тысячелетней историей буквально
    погружает в атмосферу святости, смерти и жизни одновременно. Прогулки по гхатам на берегу Ганга, участие в церемонии Аарти, наблюдение за ритуалами кремации (брр) - всё оставляет сильный след и заставляет задуматься о бренности бытия.

    Вода в Ганге кажется не такой уж страшной, а вечерний Варанаси с кострами и барабанами - это что-то мистическое и завораживающее, особенно с воды.

    Атмосфера города - смесь священного и шумного, туристического и глубоко духовного.

    Будьте готовы к шуму, запахам и контрастам, впечатления гарантированы!

    Огромная благодарность нашему гиду Таруну и Галии за погружение в мир Варанси <3

  • О
    Олег
    28 сентября 2025
    В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
    Очень отзывчивый и добрый гид Тара. Встретил и провел до отеля по узким удочкам Варанаси. Помог нести багаж. В день
    вылета, а мы вылетали очень рано, организовал наш выезд. Очень интересно рассказал о городе и ответил на все наши вопросы. Благодарю!!!

