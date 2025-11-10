читать дальше

отметить, мы сами бы долго искали наш отель среди маленьких улочек Варанаси.



Отличные рассказы о культуре, о городе, об Индии в целом.



Отмечу очень важный момент. Самостоятельно мы не попали бы в основные храмы, потому как просто не знали бы куда идти, какие документы оформлять и вообще как всё делать.

Тара провел нас мимо всех очередей, договаривался об открытии закрытых проходов.

Полное присутствие в вопросах нашей безопасности!



Понравилась гибкость маршрута. Мы попросили показать нам настоящую Индию и Тара показал нам. Это был потрясающий опыт, потому как, повторюсь, сами бы мы не попали в такие места, в которых побывали в рамках экскурсии.



Ну и несравненная помощь в текущих передвижениях, а так же советы и помощь в наших маршрутах/вопросах вне текущей экскурсии - за это всё благодарность нашему гиду.



Мы очень рады. что начали наше знакомство с Варанаси с помощью гида Tara!