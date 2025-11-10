Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
от $180 за человека
до 10 чел.
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Погружение в пространство города, где камни хранят не только историю, но и молитву
11 дек в 10:00
12 дек в 14:00
от $257 за всё до 10 чел.
35%
до 5 чел.
Варанаси - город света
Исследовать один из древнейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$156
$239 за всё до 5 чел.
- ДДмитрий10 ноября 2025Это была великолепная экскурсия!
Гид Тара встретил нас на перроне на ЖД вокзале, куда мы прибыли, помог заселиться в отель.
Сразу хочу
- ММария28 сентября 2025Это была потрясающая экскурсия с Таруном <3
Варанаси - настоящая буря эмоций и впечатлений! Этот древний город с тысячелетней историей буквально
- ООлег28 сентября 2025Очень отзывчивый и добрый гид Тара. Встретил и провел до отеля по узким удочкам Варанаси. Помог нести багаж. В день
