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Варанаси была Анна. Нам необычайно повезло! Анна сумела открыть нам этот сложный, по многим критериям, город, с совершенно прекрасной стороны. Даже нет, не так: Анна нас влюбила в Варанаси! ❤️ То, что нас пугало - стало понятным и потеряло завесу ужаса, то, что мы считали неприемлемым - нашло свое логическое объяснение. Город расцвел своими красками для нас, показав себя настоящего. И лик его поистине прекрасен! Другого гида в Варанаси быть не могло! Анна - это лучшее, что случилось с нами в Индии! 🙏