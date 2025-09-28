Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
19 окт в 06:00
от $180 за человека
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Погружение в пространство города, где камни хранят не только историю, но и молитву
19 окт в 10:00
20 окт в 10:00
от $203
$290 за всё до 10 чел.
Варанаси - город света
Исследовать один из древнейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:00
$156
$239 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария28 сентября 2025Это была потрясающая экскурсия с Таруном <3
Варанаси - настоящая буря эмоций и впечатлений! Этот древний город с тысячелетней историей буквально
- ООлег27 сентября 2025Очень отзывчивый и добрый гид Тара. Встретил и провел до отеля по узким удочкам Варанаси. Помог нести багаж. В день
- ООксана26 мая 2025Варанаси - калейдоскоп чувств и эмоций! Экскурсия по городу с Константином - больше чем экскурсия, это знакомство с местом с
- ЕЕкатерина13 апреля 2025Благодарю за экскурсию!
- РРада13 марта 2025Это было очень круто! Наш гид Костя создал волшебное настроение. Мы пиши чай на крыше и смотрели на город, гуляли, знакомились с жителями, встречали рассвет на лодке под чарующую музыку ♥️
- ЮЮлия23 февраля 2025Очень рада, что взяла экскурсию в этом городе. Екатерина предложила мне своего местного знакомого гида Govinda. Очень интересно, приятно и
