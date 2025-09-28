Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Варанаси на русском языке, цены от $156, скидки до 35%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Варанаси - город жизни и смерти
Пешая
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Варанаси - город жизни и смерти
Посетить один из древнейших городов на Земле, где никогда не замирала жизнь
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
19 окт в 06:00
от $180 за человека
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Пешая
7 часов
-
30%
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
Погружение в пространство города, где камни хранят не только историю, но и молитву
19 окт в 10:00
20 окт в 10:00
от $203$290 за всё до 10 чел.
Варанаси - город света
Пешая
8 часов
-
35%
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Варанаси - город света
Исследовать один из древнейших городов мира, где ежедневно проводят кремации
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:00
$156$239 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    28 сентября 2025
    В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
    Это была потрясающая экскурсия с Таруном <3
    Варанаси - настоящая буря эмоций и впечатлений! Этот древний город с тысячелетней историей буквально
    читать дальше

    погружает в атмосферу святости, смерти и жизни одновременно. Прогулки по гхатам на берегу Ганга, участие в церемонии Аарти, наблюдение за ритуалами кремации (брр) - всё оставляет сильный след и заставляет задуматься о бренности бытия.

    Вода в Ганге кажется не такой уж страшной, а вечерний Варанаси с кострами и барабанами - это что-то мистическое и завораживающее, особенно с воды.

    Атмосфера города - смесь священного и шумного, туристического и глубоко духовного.

    Будьте готовы к шуму, запахам и контрастам, впечатления гарантированы!

    Огромная благодарность нашему гиду Таруну и Галии за погружение в мир Варанси <3

  • О
    Олег
    27 сентября 2025
    В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
    Очень отзывчивый и добрый гид Тара. Встретил и провел до отеля по узким удочкам Варанаси. Помог нести багаж. В день
    читать дальше

    вылета, а мы вылетали очень рано, организовал наш выезд. Очень интересно рассказал о городе и ответил на все наши вопросы. Благодарю!!!

  • О
    Оксана
    26 мая 2025
    Варанаси - город жизни и смерти
    Варанаси - калейдоскоп чувств и эмоций! Экскурсия по городу с Константином - больше чем экскурсия, это знакомство с местом с
    читать дальше

    эффектом погружения: мы горовили об истории и дышали ею, посещали древнейшие храмы и мечети, делали подношения из жасминовых цветов богам, гуляли по узким улочкам и вдоль Ганга, пили пряный чай масала из глиняных стаканчиков, разглядывали лавки ремесленников и конечно же, посещали места кремации. Это впечатляет, это даёт много пищи для размышлений. Константин - не просто гид, он проводник. Моя большая благодарность!

  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2025
    Варанаси - город жизни и смерти
    Благодарю за экскурсию!
  • Р
    Рада
    13 марта 2025
    Варанаси - город жизни и смерти
    Это было очень круто! Наш гид Костя создал волшебное настроение. Мы пиши чай на крыше и смотрели на город, гуляли, знакомились с жителями, встречали рассвет на лодке под чарующую музыку ♥️
  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2025
    Варанаси - город жизни и смерти
    Очень рада, что взяла экскурсию в этом городе. Екатерина предложила мне своего местного знакомого гида Govinda. Очень интересно, приятно и
    читать дальше

    легко было с ним, будто ты со старым другом осматриваешь город. Экскурсия должна была быть 8 часов, но так как я не успела посмотреть все что хотела за отведенное время, то мы продлили нашу экскурсию до 12 часов. Ему было важно чтоб я посмотрела все, что хотела, за что я очень благодарна 🙏всем рекомендую. Очень понравилось экскурсия на лодке рано утром на рассвете

    Очень рада, что взяла экскурсию в этом городе. Екатерина предложила мне своего местного знакомого гида Govinda. Очень интересно, приятно и легко было с ним, будто ты со старым другом осматриваешь город. Экскурсия должна была быть 8 часов, но так как я не успела посмотреть все что хотела за отведенное время, то мы продлили нашу экскурсию до 12 часов. Ему было важно чтоб я посмотрела все, что хотела, за что я очень благодарна 🙏всем рекомендую. Очень понравилось экскурсия на лодке рано утром на рассвете

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варанаси
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Варанаси - город жизни и смерти
  2. В священном Варанаси каждый вдох шепчет имя Шивы
  3. Варанаси - город света
Сколько стоит экскурсия по Варанаси в октябре 2025
Сейчас в Варанаси в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 156 до 203 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Варанаси (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 7 ⭐ отзывов, цены от $156. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь