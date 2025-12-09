Варанаси — город, где время течет иначе, а священная река Ганг хранит многовековую историю и духовную силу. Храмы, гхаты и лабиринты древних улочек создают ощущение соприкосновения с вечностью.
Мы предлагаем два маршрута: утренний тур с встречей рассвета на водах Ганга или вечернее знакомство с ритуалами, включая знаменитую церемонию Аарти.
Описание экскурсии
Варанаси — город, где время течет иначе, а священная река Ганг хранит многовековую историю и духовную силу. Храмы, гхаты и лабиринты древних улочек создают ощущение соприкосновения с вечностью. Выбрав утренний тур, вы станете свидетелем пробуждения города во время лодочной прогулки вдоль знаменитых гхатов — Дашашвамедх, Панчганга, Аси и Маникарника. После этого вас ждет прогулка по оживающему утреннему рынку с его уникальными сувенирами, осмотр главных храмов и посещение священного храма Каши Вишванатх. Вечерняя поездка позволяет увидеть город в мягком свете заката. Программа включает осмотр храмов и достопримечательностей, прогулку по колоритному рынку, где можно ощутить атмосферу настоящей Индии через ароматы специй, разнообразие тканей и ремесленных изделий, посещение храма Каши Вишванатх, а завершением дня станет наблюдение за величественной церемонией Ганга Аарти — завораживающим ритуалом с огнями, песнопениями и благовониями, который можно увидеть с лодки или с крыши храма. Важная информация:
Доплата за каждого дополнительного участника — 30$.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Отель 3* с кондиционером
- Весь трансфер по Варанси
- Трансфер из/в аэропорт Варанаси
- Завтрак на второй день
Что не входит в цену
- Входные билеты в золотой храм (~ 7$)
- Прогулка на лодке (~25$ за всю группу)
- Авиабилеты (из Гоа ~ 180$)
- Обеды и ужины
- Вход в Сарнатх ~4$
Место начала и завершения?
Варанаси ваш отель / аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
