Варанаси — город, где время течет иначе, а священная река Ганг хранит многовековую историю и духовную силу. Храмы, гхаты и лабиринты древних улочек создают ощущение соприкосновения с вечностью. Выбрав утренний тур, вы станете свидетелем пробуждения города во время лодочной прогулки вдоль знаменитых гхатов — Дашашвамедх, Панчганга, Аси и Маникарника. После этого вас ждет прогулка по оживающему утреннему рынку с его уникальными сувенирами, осмотр главных храмов и посещение священного храма Каши Вишванатх. Вечерняя поездка позволяет увидеть город в мягком свете заката. Программа включает осмотр храмов и достопримечательностей, прогулку по колоритному рынку, где можно ощутить атмосферу настоящей Индии через ароматы специй, разнообразие тканей и ремесленных изделий, посещение храма Каши Вишванатх, а завершением дня станет наблюдение за величественной церемонией Ганга Аарти — завораживающим ритуалом с огнями, песнопениями и благовониями, который можно увидеть с лодки или с крыши храма. Важная информация:

Доплата за каждого дополнительного участника — 30$.