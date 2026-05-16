Этот тур — лучший выбор для любителей природы, предлагающий полное погружение в красоту Нуса-Пениды.
Он объединяет магию подводного мира, где можно встретить мант, с мощью и великолепием наземных пейзажей, ставших визитной карточкой острова.
Описание экскурсииЭта программа идеально сочетает знакомство с морской жизнью и знаменитыми ландшафтами Нуса-Пениды. Подводный мир: встреча со скатами и кораллами Она начнется с захватывающего снорклинга. Вы посетите точку Manta Point, где сможете поплавать рядом с величественными манта-скатами в их естественной среде обитания. На площадке Gamat Bay вас ждут красочные коралловые сады, а у Sea Wall Point вы исследуете уникальный подводный рельеф. Знаковые пейзажи западного побережья После знакомства с подводным миром вы отправитесь исследовать самые фотографируемые места острова. Вы увидите культовый пляж Келинкинг, напоминающий с высоты спину динозавра, природный бассейн Энджелс Билабонг с его кристально чистой водой и впечатляющий скальный амфитеатр Брокен Бич, созданный силой океана.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Энджелс Билабонг
- Брокен Бич
- Пляж Келинкинг
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транпорт
- Обед
- Билет на пороме, все входные билеты на остров
- Трансфер на Бали отел - порт & порт - отел/nИ также трансфер на остров Нуса пенида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
