Описание Фото Ответы на вопросы Этот тур — лучший выбор для любителей природы, предлагающий полное погружение в красоту Нуса-Пениды.



Он объединяет магию подводного мира, где можно встретить мант, с мощью и великолепием наземных пейзажей, ставших визитной карточкой острова.

Komang Ваш гид на Бали Групповая экскурсия $135 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения более 12 часов 1-5 человек

Описание экскурсии Эта программа идеально сочетает знакомство с морской жизнью и знаменитыми ландшафтами Нуса-Пениды. Подводный мир: встреча со скатами и кораллами Она начнется с захватывающего снорклинга. Вы посетите точку Manta Point, где сможете поплавать рядом с величественными манта-скатами в их естественной среде обитания. На площадке Gamat Bay вас ждут красочные коралловые сады, а у Sea Wall Point вы исследуете уникальный подводный рельеф. Знаковые пейзажи западного побережья После знакомства с подводным миром вы отправитесь исследовать самые фотографируемые места острова. Вы увидите культовый пляж Келинкинг, напоминающий с высоты спину динозавра, природный бассейн Энджелс Билабонг с его кристально чистой водой и впечатляющий скальный амфитеатр Брокен Бич, созданный силой океана.

