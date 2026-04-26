Добро пожаловать на остров Нуса Пенида! В наших планах на этот день — комфортная прогулка на яхте, снорклинг на двух живописных спотах, встреча с мантами, обед с видом на океан и фото на фоне знаменитой скалы Kelinking Beach.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Комфортное морское путешествие на яхте

Утром мы встретимся на пляже Санура и отправимся к острову Нуса Пенида на яхте. В пути — около 45 минут. На борту — полотенца, питьевая вода, кола, фрукты и приятная компания.

Снорклинг на двух локациях

Первый спот — Manta Point, где с вероятностью около 90% можно увидеть океанских мант. Гид поможет вам сориентироваться в воде и сделает фото и видео на GoPro.

Второй спот — спокойная лагуна с кораллами и тропическими рыбами. Здесь можно неспешно насладиться красотой подводного мира.

Прогулка по Нуса Пенида

После снорклинга мы высадимся на острове Нуса Пенида и на комфортабельных машинах отправимся в ресторан с видом на океан. После обеда вас ждёт знакомство с одним из самых известных пейзажей — Kelinking Beach. Мы подойдём к лучшей смотровой точке, чтобы без спешки насладиться видом.

Примерный тайминг

8:30–9:10 — идём на лодке до острова Нуса Пенида

9:30–10:30 — снорклинг с мантами

11:00–11:30 — снорклинг с рыбками и кораллами

11:30–12:00 — возвращаемся в порт

12:00–13:30 — обед в ресторане с красивым видом и отдых

13:30–14:10 — едем на машине до скалы Kelinking Beach

14:10–15:00 — прогулка по скале и фото

15:20–16:00 — возвращаемся в порт

16:00–17:00 — возвращаемся на Бали

Организационные детали