Экскурсия по острову Нуса Пенида и снорклинг с мантами на яхте

Комфортный способ побывать на известном фотоспоте Kelinking и поплавать с мантами
Добро пожаловать на остров Нуса Пенида! В наших планах на этот день — комфортная прогулка на яхте, снорклинг на двух живописных спотах, встреча с мантами, обед с видом на океан и фото на фоне знаменитой скалы Kelinking Beach.
Описание экскурсии

Комфортное морское путешествие на яхте

Утром мы встретимся на пляже Санура и отправимся к острову Нуса Пенида на яхте. В пути — около 45 минут. На борту — полотенца, питьевая вода, кола, фрукты и приятная компания.

Снорклинг на двух локациях

Первый спот — Manta Point, где с вероятностью около 90% можно увидеть океанских мант. Гид поможет вам сориентироваться в воде и сделает фото и видео на GoPro.

Второй спот — спокойная лагуна с кораллами и тропическими рыбами. Здесь можно неспешно насладиться красотой подводного мира.

Прогулка по Нуса Пенида

После снорклинга мы высадимся на острове Нуса Пенида и на комфортабельных машинах отправимся в ресторан с видом на океан. После обеда вас ждёт знакомство с одним из самых известных пейзажей — Kelinking Beach. Мы подойдём к лучшей смотровой точке, чтобы без спешки насладиться видом.

Примерный тайминг

8:30–9:10 — идём на лодке до острова Нуса Пенида
9:30–10:30 — снорклинг с мантами
11:00–11:30 — снорклинг с рыбками и кораллами
11:30–12:00 — возвращаемся в порт
12:00–13:30 — обед в ресторане с красивым видом и отдых
13:30–14:10 — едем на машине до скалы Kelinking Beach
14:10–15:00 — прогулка по скале и фото
15:20–16:00 — возвращаемся в порт
16:00–17:00 — возвращаемся на Бали

Организационные детали

  • В стоимость входит: оборудование для снорклинга, фруктовая тарелка и welcome drink, прогулка на яхте, подводная съёмка, входные билеты на остров, трансфер на микроавтобусе по острову Нуса Пенида
  • По запросу можем организовать трансфер от вашего отеля до порта на Бали и обратно — подробности в переписке
  • На лодке есть всё необходимое для безопасности: спасательные жилеты и спасательный круг. У капитана есть лицензия на перевозки
  • Отдельно по желанию оплачивается обед. На борт вы можете взять свои напитки
  • Возможно проведение программы в индивидуальном формате. Уточняйте подробности в переписке
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$115
Дети до 16 лет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сануре в кафе на пляже
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб
Глеб — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 183 туристов
Привет! Меня зовут Глеб. Кажется, я всю свою жизнь путешествую. Однажды я влюбился в море — и с 2018 года мы с командой делаем морские путешествия. Мы продумываем маршруты так, чтобы вы не попадали в час пик на локациях и не толкались с большим количеством людей в порту. Мы за приватность и комфорт — насколько это возможно на Бали;)

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
1
2
1
Виктория
Супер экскурсия, все хорошо! Нам очень понравилось! Очень приятно было находиться в компании Гидов, ребята большие молодцы все четко, когда плавали- очень бережно к нам относились))) никого не потеряли)) как
с гусятами с нами)))
И хочу сказать на фоне других лодок мы были на 10 из 10. думаю в такие волны на карабликах которые там были, было сомнительное удовольствие, и грусть на лицах людей! Мы же чувстволи себя уверенно! и кастати нам очень повезло мы видели сразу 4 мант из размеры впечатляют! и под конец нам очень повезло с черепахой)) начали уже вылазить из воды и вот тебе пожалуйста!

Наталия
Прекрасная и интересная экскурсия! Все четко организовано, ребята - молодцы!!! Мы на катере добрались до острова, там в первойлокации не нашли мантов, поэтому переехали на другую, подальше. Там, надели оборудование,
которое предоставили ребята, стали любоваться этими удивительными животными. Все комфортно, если возникали сложности, ребята сразу реагировали. Я хорошо плаваю, но в момент прыжка из лодки испугалась и поймала панику, мне сразу помогли. Иструкторы предоставили жилет, взяли '"на буксир", в общем, я тоже в итоге наблюдала за мантами с удовольствием. Потом мы отправились в другое место, где увидели прекрасные кораллы, миллионы красивых рыбок. Там еще живут черепахи, но в наш заплыв они спрятались. Тоже очень все комфортно. В воде инструкторы делают классные фото и видео каждого участника, потом бесплатно их предоставляют. На катери тоже было классно, были фрукты, вода, кола, музыка. Все удобно расположились. Время прошло незаметно. После плавания, мы спустились на остров, где пообедали и поехали на очень красивую локацию. Там сделали несколько фото в секретном месте, где мало турмсто, и отправились обратно. Все было классно. Спасибо большое за организацию!!!

D
Все прошло отлично. Фотографии яхты и посещаемых мест соответствуют действительности.
По сравнению с окружающими судами наш "корабль" выглядел лучше всех и не был перегружен.
Организаторы не экономят на экскурсии.
Желаю им и дальше поддерживать достигнутый уровень. В такие туры хочется вернуться.
Рекомендую от всего сердца.
Единственное, будущим туристам советую не завтракать перед поездкой, так как на водных локациях сильнейшая качка.
Денис
Экскурсия очень понравилась. Манты - это космос. Остальные локации тоже интересны, но манты заслуживают отдельного внимания. Организационная сторона так же заслуживает похвалы, ни кто не потерялся не взирая на огромное количество людей из разных групп.
И
Отличная экскурсия. очень жаль,что гид был не очень разговорчив. спасательные жилеты нужно одевать всем. а в остальном все просто супер!
В
все было прекрасно! к сожалению, не увидели мант. организаторы - большие профессионалы 👌🏻
