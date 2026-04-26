Описание экскурсии
Комфортное морское путешествие на яхте
Утром мы встретимся на пляже Санура и отправимся к острову Нуса Пенида на яхте. В пути — около 45 минут. На борту — полотенца, питьевая вода, кола, фрукты и приятная компания.
Снорклинг на двух локациях
Первый спот — Manta Point, где с вероятностью около 90% можно увидеть океанских мант. Гид поможет вам сориентироваться в воде и сделает фото и видео на GoPro.
Второй спот — спокойная лагуна с кораллами и тропическими рыбами. Здесь можно неспешно насладиться красотой подводного мира.
Прогулка по Нуса Пенида
После снорклинга мы высадимся на острове Нуса Пенида и на комфортабельных машинах отправимся в ресторан с видом на океан. После обеда вас ждёт знакомство с одним из самых известных пейзажей — Kelinking Beach. Мы подойдём к лучшей смотровой точке, чтобы без спешки насладиться видом.
Примерный тайминг
8:30–9:10 — идём на лодке до острова Нуса Пенида
9:30–10:30 — снорклинг с мантами
11:00–11:30 — снорклинг с рыбками и кораллами
11:30–12:00 — возвращаемся в порт
12:00–13:30 — обед в ресторане с красивым видом и отдых
13:30–14:10 — едем на машине до скалы Kelinking Beach
14:10–15:00 — прогулка по скале и фото
15:20–16:00 — возвращаемся в порт
16:00–17:00 — возвращаемся на Бали
Организационные детали
- В стоимость входит: оборудование для снорклинга, фруктовая тарелка и welcome drink, прогулка на яхте, подводная съёмка, входные билеты на остров, трансфер на микроавтобусе по острову Нуса Пенида
- По запросу можем организовать трансфер от вашего отеля до порта на Бали и обратно — подробности в переписке
- На лодке есть всё необходимое для безопасности: спасательные жилеты и спасательный круг. У капитана есть лицензия на перевозки
- Отдельно по желанию оплачивается обед. На борт вы можете взять свои напитки
- Возможно проведение программы в индивидуальном формате. Уточняйте подробности в переписке
- Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$115
|Дети до 16 лет
|$90
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
По сравнению с окружающими судами наш "корабль" выглядел лучше всех и не был перегружен.
Организаторы не экономят на экскурсии.
Желаю им и дальше поддерживать достигнутый уровень. В такие туры хочется вернуться.
Рекомендую от всего сердца.
Единственное, будущим туристам советую не завтракать перед поездкой, так как на водных локациях сильнейшая качка.