Эта программа для тех, кто хочет побывать в священных местах Бали и познакомиться с необыкновенной природой острова за один день. Я отвезу вас в главный храм и расскажу о местных
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Храм Пура Бесаких. Главный храм на острове. Он находится на склоне священного вулкана Агунг. Именно здесь проходят масштабные балийские церемонии, о которых я вам обязательно расскажу
- Храм Гоа Гаджа. Его также называют «пещерой слонов». Мы заглянем внутрь, рассмотрим барельефы и поговорим об истории названия этого необычного места
- Королевская гробница Гунунг Кави. Чтобы до неё дойти, нужно спуститься по 175 ступенькам вниз. Вдоль лестницы расположены живописные рисовые террасы. На территории храмового комплекса вы встретите высеченные в скалах барельефы, насладитесь тишиной и умиротворённой атмосферой
- Горный район Кинтамани. Здесь открываются самые впечатляющие виды на озеро и действующий вулкан Батур
- Плантации кофе и какао. Вы погуляете по плантациям и продегустируете самый дорогой кофе в мире — лювак. Я раскрою все этапы его производства: от поедания кофейных зёрен мусангами до обжарки их экскрементов
Мы можем также посетить деревню мастеров и понаблюдать за изготовлением изделий из дерева или заехать на фабрику в деревне Челук, где рождаются красивые украшения из золота и серебра.
Организационные детали
- Эту экскурсию я организую из районов Убуд, Санур, Гианьяр и Керамас
- В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле Suzuki APV с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, минеральная вода, саронг для посещения храмов
- Программа будет интересна взрослым и детям с 5 лет
Дополнительные расходы
- Входные билеты:
— Храм Пура Бесаких — 150 тысяч рупий
— Храм Гоа Гаджа — 50 тысяч рупий
— Гунунг Кави — 50 тысяч рупий
— Район Кинтамани — 50 тысяч рупий
- Обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля (убуд, санур, гианьяр, керамас, тегалаланг)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Wayan — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 304 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваян (Ваня), я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места иЗадать вопрос
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