Присоединяйтесь к увлекательному утреннему джип-туру на вулкан Батур! Откройте для себя завораживающий рассвет среди гор и насладитесь захватывающими видами, проезжая по вулканическому песку и лавовым холмам.
Это приключение подарит вам незабываемые эмоции и яркие впечатления, которые останутся с вами надолго!
Это приключение подарит вам незабываемые эмоции и яркие впечатления, которые останутся с вами надолго!
Описание трансферНезабываемый джип-тур к вулкану Батур Внесите нотку драйва в спокойный ритм своего отдыха. Поехали с нами в утренний джип-тур на вулкан Батур! Нас ждет рассвет в горах и острые ощущения в пути, от которых мурашки будут бегать по коже. Маршрут начнется на смотровой площадке Батура в то тихое время, когда весь остров еще укутан дымкой тумана. Здесь мы задержимся примерно на час, чтобы увидеть рассветную мистерию во всей красе. Завершив романтическую часть, направляемся покорять бездорожье предгорий Батура, восхищаясь пейзажами. Мы будем передвигаться по вулканическому песку черного цвета и холмам из лавы, добираясь до самых труднодоступных мест, куда можно попасть лишь благодаря маневренности наших джипов с полным приводом. С высоты откроются невероятные виды Бали. Важная информация:
- Данный тур не подразумевает пешее восхождение. Только катаемся на джипах по кальдере вулкана.
- По окончании заезда на джипах, можно посетить горячие источники на берегу озера Батур.
- Возьмите с собой: ветровку, удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности (если планируете посетить горячие источники) • Трансфер забирает гостей из отелей следующих районов: Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Uluwatu, Ubud, Tegalalang. Отвозит обратно в эти же отели.
Экскурсия проводится ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Катание на джипе 3 часа
- Сопровождение англоговорящим водителем
- Все билеты и сборы
- Лёгкий перекус (яйцо, хлеб, чай/кофе)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Данный тур не подразумевает пешее восхождение. Только катаемся на джипах по кальдере вулкана
- По окончании заезда на джипах, можно посетить горячие источники на берегу озера Батур
- Возьмите с собой: ветровку, удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности (если планируете посетить горячие источники)
- Трансфер забирает гостей из отелей следующих районов: Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Uluwatu, Ubud, Tegalalang. Отвозит обратно в эти же отели
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$170 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.