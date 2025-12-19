Погрузитесь в природу и культуру Бали! Вы увидите обезьян и летучих лисиц, прогуляетесь среди порхающих бабочек и ароматных орхидей, побываете в древнем храме, окажетесь на рисовых террасах, кофейной плантации и у мощного водопада. Один день — множество впечатлений.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид на Бали

Описание экскурсии

Лес обезьян (Kemenuh Monkey River)

Вы увидите сотни занятных обезьянок, летучих лисиц и гигантские деревья.

Парк бабочек и орхидей

Чудесное место для прогулок и ярких фото. Здесь живут тропические бабочки, цветущие орхидеи самых разных оттенков и деревья бонсай.

Храм Гунунг Кави Себату

Древнейший индуистский пещерный храм. Вы рассмотрите усыпальницы и каменные скульптуры и по желанию совершите местный ритуал очищения.

Район Тегаллаланг

С красивыми рисовыми террасами и качелями, на которых можно испытать чувство свободного полёта.

Плантация кофе и какао

Вы узнаете, как на Бали выращивают зёрна, и увидите мусангов, благодаря которым получается знаменитый лювак. По желанию продегустируете какао, кофе и чай.

Водопад Улу Петану

Его мощный поток и успокаивающие звуки создают завораживающую атмосферу.

Примерный тайминг

7:30 — выезд из отеля

8:30–9:30 — Лес обезьян

9:45–11:00 — Парк бабочек и орхидей

12:00–13:00 — храм Гунунг Кави Себату

13:30–14:30 — рисовые террасы Тегаллаланг

14:50–16:00 — водопад Улу Петану

16:30 — плантация кофе и какао

После плантации — обратный путь в отель

Организационные детали

Едем на Suzuki APV. Заберу из районов Убуд, Гианьяр, Керамас, Санур, Нуса Дуа и Тегаллаланг.

Дополнительные расходы — входные билеты и обед