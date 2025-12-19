Погрузитесь в природу и культуру Бали! Вы увидите обезьян и летучих лисиц, прогуляетесь среди порхающих бабочек и ароматных орхидей, побываете в древнем храме, окажетесь на рисовых террасах, кофейной плантации и у мощного водопада. Один день — множество впечатлений.
Описание экскурсии
Лес обезьян (Kemenuh Monkey River) Вы увидите сотни занятных обезьянок, летучих лисиц и гигантские деревья.
Парк бабочек и орхидей
Чудесное место для прогулок и ярких фото. Здесь живут тропические бабочки, цветущие орхидеи самых разных оттенков и деревья бонсай.
Храм Гунунг Кави Себату
Древнейший индуистский пещерный храм. Вы рассмотрите усыпальницы и каменные скульптуры и по желанию совершите местный ритуал очищения.
Район Тегаллаланг
С красивыми рисовыми террасами и качелями, на которых можно испытать чувство свободного полёта.
Плантация кофе и какао
Вы узнаете, как на Бали выращивают зёрна, и увидите мусангов, благодаря которым получается знаменитый лювак. По желанию продегустируете какао, кофе и чай.
Водопад Улу Петану
Его мощный поток и успокаивающие звуки создают завораживающую атмосферу.
Примерный тайминг
7:30 — выезд из отеля 8:30–9:30 — Лес обезьян 9:45–11:00 — Парк бабочек и орхидей 12:00–13:00 — храм Гунунг Кави Себату 13:30–14:30 — рисовые террасы Тегаллаланг 14:50–16:00 — водопад Улу Петану 16:30 — плантация кофе и какао После плантации — обратный путь в отель
Организационные детали
Едем на Suzuki APV. Заберу из районов Убуд, Гианьяр, Керамас, Санур, Нуса Дуа и Тегаллаланг.
Дополнительные расходы — входные билеты и обед
Лес обезьян — 80 000 рупий (~$4,8) за чел.
Парк бабочек и орхидей — 100 000 рупий (~$6) за чел.
Храм Гунунг Кави Себату — 50 000 (~$3) рупий за чел.
Террасы Тегаллаланг — 50 000 (~$3) рупий за чел.
Водопад Улу Петану — 30 000 (~$1,8) рупий за чел.
Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ваян — ваш гид на Бали
Провёл экскурсии для 961 туриста
Я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места и готов познакомить вас с ними.
Бали читать дальше
— волшебное место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озёра, храмы 15 века и яркие индуистские церемонии.
Я с радостью стану вашим проводником по острову, верным другом и помощником. Приложу все усилия, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным.