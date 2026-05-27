Приглашаю сделать те самые «райские» кадры без сотен туристов на заднем плане. Вас ждут закат, шум волн и полное уединение. Именно в такой атмосфере проходят мои фотосессии на закрытых пляжах Бали. Я помогу расслабиться, подберу ракурсы и позы, чтобы вы чувствовали себя уверенно. За час мы создадим вашу личную историю в мягком золотом свете на белом песке.
Описание фото-прогулки
До встречи
- Я предлагаю несколько локаций на выбор.
- Консультирую по образам. Если нужно, помогу подобрать одежду, чтобы она гармонировала с местом и светом.
В день съёмки
- Мы встречаемся на парковке возле пляжа. Я пришлю точную геолокацию и подробную инструкцию, как доехать. Если нужно, за дополнительную плату помогу организовать трансфер.
- Идём до места съёмки, знакомимся и настраиваемся на нужную волну. Я сделаю так, чтобы вы чувствовали себя расслабленно и уверенно ещё до начала.
- Приступаем к фотосессии. Вам не придётся думать, как встать или куда деть руки — я подскажу каждое движение, поворот головы и взгляд. Благодаря опыту 8 лет и съёмкам более 1000 пар на Бали я быстро нахожу лучшие ракурсы для каждого человека, даже если вы не модель и это ваша первая профессиональная фотосессия. Процесс проходит в формате лёгкого общения — со мной просто и комфортно, поэтому час пролетает незаметно, а стеснение перед камерой исчезает.
Организационные детали
- Съёмка проводится на камеру Canon R6 mark 2.
- Я фотографирую на закате примерно с 17:00, когда появляется волшебный и мягкий свет.
- Вы получите 30 фотографий в ретуши и цветокоррекции (кадры можете выбрать), все удачные исходники в высоком качестве.
- В зависимости от пляжа возможна доплата за вход 15 000–20 000 рупий с чел., на пляж Меласти — 500 000 рупий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид на Бали
Я живу на Бали с 2018 года и смотрю на этот остров через объектив камеры. Я профессиональный фотограф, за плечами которого более 1000 фотоисторий влюбленных пар и людей со всего
