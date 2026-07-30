Вы проведете день на чистейших пляжах с прозрачной водой и ошеломительно красивыми ландшафтами.
Увидите места, где снимали «Ешь, молись, люби», вдоволь накупаетесь, полюбуетесь идиллическими рыбацкими корабликами, заглянете в скалистое ущелье и ощутите, как приятно гулять по белоснежному скрипучему песку. А главное — забудете про все заботы и проблемы и почувствуете радость единения с природой.
Увидите места, где снимали «Ешь, молись, люби», вдоволь накупаетесь, полюбуетесь идиллическими рыбацкими корабликами, заглянете в скалистое ущелье и ощутите, как приятно гулять по белоснежному скрипучему песку. А главное — забудете про все заботы и проблемы и почувствуете радость единения с природой.
Описание экскурсии
Релакс-день на роскошных пляжах
Вы посетите изумительные пляжи полуострова Букит на юге Бали и проведёте на каждом около часа. В программе:
- Пляж Паданг-Паданг считается одним из лучших не только на острове, но и во всей Индонезии. Здесь вас ждут безопасные условия для купания и пологий вход в море без резких скачков и перепадов. Бухта огорожена рифом, который мешает волнам подходить близко к берегу. На Паданг-Паданге вы почувствуете себя киногероем, ведь именно здесь снималось несколько живописных эпизодов фильма «Ешь, молись, люби».
- Пляж Гегер — пейзажи этого райского уголка словно сошли с картинки в журнале: чистейший белый песок, роскошные пальмы, лазурное море. Вас впечатлят потрясающие виды на окрестности, отсутствие волн, чистота и тишина побережья. Гегер расположен рядом с одноименной деревушкой, где живут семьи рыбаков. Здесь вы сможете увидеть большое количество рыболовецких суден вдоль линии горизонта.
- Пляж Блю Поинт славится тем, что имеет выход в океан через ущелье в скале. А еще это излюбленное место для продвинутых сёрферов. Даже если вы не стремитесь «оседлать» волну, Блю Поинт всё равно придётся вам по вкусу. Вы насладитесь удивительными пейзажами, завораживающим видом могучих волн и отдыхом в одном из многочисленных кафе, расположенных каскадом на скале.
- Пляж Меласти — один из самых живописных пляжей Южного Бали, расположенный у подножия высоких известняковых скал. Известен бирюзовой водой, белым песком и панорамной дорогой, вырубленной в скалах. Здесь можно отдохнуть и сделать красивые фотографии.
В завершении дня, по вашему желанию, мы можем заехать на пляж Джимбаран, где под шум прибоя вы насладитесь свежайшими морепродуктами в ресторане на самом берегу океана.
Организационные детали
- В стоимость не включено: входные билеты — $10 за чел., напитки, еда и ужин в Джимбаране (по желанию)
- Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях
Откуда можно начать экскурсию
- В стоимость включён трансфер на минивэне с кондиционером из Куты, Нуса Дуа, Санура, Денпасара и Джимбарана
- Можно организовать трансфер за дополнительную плату из районов Убуд, Чангу, Улувату, Амед или других районов (стоимость и детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 2150 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
с нами. был гид Коля балиец прекрасно говорит по русски,юморной парень поездили по пляжам меласти,паданг паданг виды просто обалденные 😍
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Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный отлив/прилив, от этого может измениться программа поездки, но точно, что будет, где покупаться, и
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Красивые пляжи, без особой экскурсии, но нам так и нужно было 😉👌🏻
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Отлично!
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М
В целом, хорошо. Подходит, чтобы познакомиться с южными пляжами. В описании все четко описано- вас просто привозят на пляжи, по сути- такси по установленному маршруту. Некоторые пляжи очень живописные.
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отличная экскурсия, нам повезло и с погодой и с гидом. у нас был гид Коля, очень рекомендуем🙏🏻 спасибо Вам за интереснейшие рассказы и за вашу помощь
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