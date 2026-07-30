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Райские пляжи Южного Бали

Насладиться «открыточными» пейзажами и слиться с первозданной природой острова
Вы проведете день на чистейших пляжах с прозрачной водой и ошеломительно красивыми ландшафтами.

Увидите места, где снимали «Ешь, молись, люби», вдоволь накупаетесь, полюбуетесь идиллическими рыбацкими корабликами, заглянете в скалистое ущелье и ощутите, как приятно гулять по белоснежному скрипучему песку. А главное — забудете про все заботы и проблемы и почувствуете радость единения с природой.
4.8
50 отзывов
Райские пляжи Южного Бали
Райские пляжи Южного Бали
Райские пляжи Южного Бали

Описание экскурсии

Релакс-день на роскошных пляжах

Вы посетите изумительные пляжи полуострова Букит на юге Бали и проведёте на каждом около часа. В программе:

  • Пляж Паданг-Паданг считается одним из лучших не только на острове, но и во всей Индонезии. Здесь вас ждут безопасные условия для купания и пологий вход в море без резких скачков и перепадов. Бухта огорожена рифом, который мешает волнам подходить близко к берегу. На Паданг-Паданге вы почувствуете себя киногероем, ведь именно здесь снималось несколько живописных эпизодов фильма «Ешь, молись, люби».
  • Пляж Гегер — пейзажи этого райского уголка словно сошли с картинки в журнале: чистейший белый песок, роскошные пальмы, лазурное море. Вас впечатлят потрясающие виды на окрестности, отсутствие волн, чистота и тишина побережья. Гегер расположен рядом с одноименной деревушкой, где живут семьи рыбаков. Здесь вы сможете увидеть большое количество рыболовецких суден вдоль линии горизонта.
  • Пляж Блю Поинт славится тем, что имеет выход в океан через ущелье в скале. А еще это излюбленное место для продвинутых сёрферов. Даже если вы не стремитесь «оседлать» волну, Блю Поинт всё равно придётся вам по вкусу. Вы насладитесь удивительными пейзажами, завораживающим видом могучих волн и отдыхом в одном из многочисленных кафе, расположенных каскадом на скале.
  • Пляж Меласти — один из самых живописных пляжей Южного Бали, расположенный у подножия высоких известняковых скал. Известен бирюзовой водой, белым песком и панорамной дорогой, вырубленной в скалах. Здесь можно отдохнуть и сделать красивые фотографии.

В завершении дня, по вашему желанию, мы можем заехать на пляж Джимбаран, где под шум прибоя вы насладитесь свежайшими морепродуктами в ресторане на самом берегу океана.

Организационные детали

  • В стоимость не включено: входные билеты — $10 за чел., напитки, еда и ужин в Джимбаране (по желанию)
  • Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях

Откуда можно начать экскурсию

  • В стоимость включён трансфер на минивэне с кондиционером из Куты, Нуса Дуа, Санура, Денпасара и Джимбарана
  • Можно организовать трансфер за дополнительную плату из районов Убуд, Чангу, Улувату, Амед или других районов (стоимость и детали уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 2150 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
4
3
6
2
1
Дана
с нами. был гид Коля балиец прекрасно говорит по русски,юморной парень поездили по пляжам меласти,паданг паданг виды просто обалденные 😍
с нами. был гид Коля балиец прекрасно говорит по русски,юморной парень поездили по пляжам меласти,паданг паданг виды просто обалденные 😍
с нами. был гид Коля балиец прекрасно говорит по русски,юморной парень поездили по пляжам меласти,паданг паданг виды просто обалденные 😍
с нами. был гид Коля балиец прекрасно говорит по русски,юморной парень поездили по пляжам меласти,паданг паданг виды просто обалденные 😍
с нами. был гид Коля балиец прекрасно говорит по русски,юморной парень поездили по пляжам меласти,паданг паданг виды просто обалденные 😍
с нами. был гид Коля балиец прекрасно говорит по русски,юморной парень поездили по пляжам меласти,паданг паданг виды просто обалденные 😍
с нами. был гид Коля балиец прекрасно говорит по русски,юморной парень поездили по пляжам меласти,паданг паданг виды просто обалденные 😍
с нами. был гид Коля балиец прекрасно говорит по русски,юморной парень поездили по пляжам меласти,паданг паданг виды просто обалденные 😍
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Мария
Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный отлив/прилив, от этого может измениться программа поездки, но точно, что будет, где покупаться, и
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где увидеть красоту! Пляж Меласти - моя любовь! Хотя и достаточно сильная была волна… Водитель был Коля, ответственный, все объяснял, достаточно хорошо говорил по-русски. Экскурсию однозначно рекомендую тем, кто любит любоваться морской красотой.

Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный
Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный
Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный
Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный
Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный
Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный
Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный
Замечательная экскурсия! Такие красивые места увидели! Надо быть готовыми, что на каком то пляже будет сильный
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Ирина
Красивые пляжи, без особой экскурсии, но нам так и нужно было 😉👌🏻
Красивые пляжи, без особой экскурсии, но нам так и нужно было 😉👌🏻
Красивые пляжи, без особой экскурсии, но нам так и нужно было 😉👌🏻
Красивые пляжи, без особой экскурсии, но нам так и нужно было 😉👌🏻
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Надежда
Отлично!
Отлично!
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М
В целом, хорошо. Подходит, чтобы познакомиться с южными пляжами. В описании все четко описано- вас просто привозят на пляжи, по сути- такси по установленному маршруту. Некоторые пляжи очень живописные.
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Александра
отличная экскурсия, нам повезло и с погодой и с гидом. у нас был гид Коля, очень рекомендуем🙏🏻 спасибо Вам за интереснейшие рассказы и за вашу помощь
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