Вы проведете день на чистейших пляжах с прозрачной водой и ошеломительно красивыми ландшафтами. Увидите места, где снимали «Ешь, молись, люби», вдоволь накупаетесь, полюбуетесь идиллическими рыбацкими корабликами, заглянете в скалистое ущелье и ощутите, как приятно гулять по белоснежному скрипучему песку. А главное — забудете про все заботы и проблемы и почувствуете радость единения с природой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Релакс-день на роскошных пляжах

Вы посетите изумительные пляжи полуострова Букит на юге Бали и проведёте на каждом около часа. В программе:

Пляж Паданг-Паданг считается одним из лучших не только на острове, но и во всей Индонезии. Здесь вас ждут безопасные условия для купания и пологий вход в море без резких скачков и перепадов. Бухта огорожена рифом, который мешает волнам подходить близко к берегу. На Паданг-Паданге вы почувствуете себя киногероем, ведь именно здесь снималось несколько живописных эпизодов фильма «Ешь, молись, люби».

Пляж Гегер — пейзажи этого райского уголка словно сошли с картинки в журнале: чистейший белый песок, роскошные пальмы, лазурное море. Вас впечатлят потрясающие виды на окрестности, отсутствие волн, чистота и тишина побережья. Гегер расположен рядом с одноименной деревушкой, где живут семьи рыбаков. Здесь вы сможете увидеть большое количество рыболовецких суден вдоль линии горизонта.

Пляж Блю Поинт славится тем, что имеет выход в океан через ущелье в скале. А еще это излюбленное место для продвинутых сёрферов. Даже если вы не стремитесь «оседлать» волну, Блю Поинт всё равно придётся вам по вкусу. Вы насладитесь удивительными пейзажами, завораживающим видом могучих волн и отдыхом в одном из многочисленных кафе, расположенных каскадом на скале.

Пляж Меласти — один из самых живописных пляжей Южного Бали, расположенный у подножия высоких известняковых скал. Известен бирюзовой водой, белым песком и панорамной дорогой, вырубленной в скалах. Здесь можно отдохнуть и сделать красивые фотографии.

В завершении дня, по вашему желанию, мы можем заехать на пляж Джимбаран, где под шум прибоя вы насладитесь свежайшими морепродуктами в ресторане на самом берегу океана.

Организационные детали

В стоимость не включено: входные билеты — $10 за чел., напитки, еда и ужин в Джимбаране (по желанию)

Вас будет сопровождать гид-балиец из нашей команды. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом. Фокус в поездке будет сделан не на исторических фактах, а на ярких видах острова и впечатлениях

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