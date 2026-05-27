Фотосессия на секретном пляже Бали с чёрным песком

Не думать о позировании, а расслабиться и получить кадры мечты
Забудьте о стандартных маршрутах на Бали.

Я покажу локацию, где нет туристов, а чувствуется мощь океана, энергия острова и его древнее волшебство.

Это место, где природа заявила о себе в полную силу и создала идеальный фон для глубоких, атмосферных кадров. Здесь вы сможете расслабиться и быть собой, ведь вопросы поз и ракурсов я беру на себя.
Описание фото-прогулки

Обсуждаем детали. Я знаю, в какое время будет самый мягкий и комплементарный свет без жёстких теней. Ещё подскажу по образам: какие цвета и фактуры тканей будут эффектно контрастировать с тёмным ландшафтом и подчёркивать магию места.

Встречаемся на парковке у пляжа. Я заранее пришлю геопозицию и инструкцию, как доехать до места. При необходимости могу помочь с организацией трансфера.

Настраиваемся на съёмку. Пока спускаемся на берег знакомимся и настраиваемся на фотосессию. Я покажу точки, где мощь острова чувствуется лучше всего, но при этом мы остаёмся в комфортном уединении.

Проводим фотосессию. Она проходит на одной локации, но будет достаточно разнообразной — здесь есть пальмы, лавовые скалы и чёрный вулканический песок с мощными волнами.

Вам не нужно быть моделью. Я помогу с позированием: подскажу движения, чтобы вы выглядели уверенно и естественно. Со мной легко и весело, час пролетит незаметно.

Организационные детали

  • Съёмка проводится на камеру Canon R6 mark 2
  • В течение недели вы получите 30 фотографий в ретуши и цветокоррекции (кадры можете выбрать вы), все удачные исходники в высоком качестве

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Оля
Оля — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу на Бали с 2018 года и смотрю на этот остров через объектив камеры. Я профессиональный фотограф, за плечами которого более 1000 фотоисторий влюбленных пар и людей со всего
мира. Мой Бали — это не шумные очереди у популярных храмов и не пересказы фактов из интернета. Это мир красоты, природы, эстетики и безупречного комфорта. Я покажу вам остров, в который влюбляешься мгновенно: без толп, лишней суеты и туристического шума. Мои программы — это нестандартные фотосессии, а глубокое погружение в состояние. Я знаю уникальные и по-настоящему секретные локации, куда не добираются даже местные жители. Я не просто делаю кадры, а сохраняю эмоции, настроение и живые моменты. Добро пожаловать на Бали, который останется с вами навсегда — в памяти и на снимках.

