Разноцветные пески, потомки динозавров, улыбчивые манты и снорклинг вдали от цивилизации
На расстоянии всего часа лёту от Бали находится совсем другая Индонезия — первобытная, нетронутая. Здесь нет привычной инфраструктуры и ресторанов.
Это заповедная земля — и мы отправимся туда, чтобы познакомиться с мантами и варанами, поплавать среди коралловых рифов и поймать редкое ощущение оторванности от реального мира.
Описание экскурсии
Как попасть в Лабуан-Баджо
Вам нужно самостоятельно купить билеты на самолет Бали — Лабуан-Баджо и заселиться в местный отель на свой выбор накануне нашей поездки. На следующее утро за вами заедет водитель.
Из-за возможных переносов рейсов планируйте возвращение на Бали на следующий день после нашей экскурсии. Билет на самолёт в обе стороны стоит ~$110, время перелёта — ~1 ч.
Что вас ожидает
Старт в Лабуан-Баджо
Заберём вас из отеля в Лабуан-Баджо, отвезём в порт и продолжим путь на борту скоростного катера — он домчит нас к таинственным островам заповедника Комодо.
Остров Падар
Поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается фантастический вид на два острова сразу. Здесь крутые горы, бирюзовые бухты и райские песчаные пляжи разных оттенков — в окружении этой красоты будем купаться и снорклить.
Остров Комодо
Отправимся в треккинг в джунгли, где вы увидите легендарных комодских варанов — единственных сохранившихся на планете прямых потомков динозавров.
Остров Канава
Этот небольшой остров опоясан коралловым рифом. Здесь можно заняться снорклингом, полюбоваться красотой подводного мира и познакомиться с мантами — гигантскими скатами, дружелюбными и грациозными.
Примерный тайминг
5:30–6:15 — встреча в отеле 7:30–9:00 — остров Падар 9:30–11:30 — остров Комодо 11:45–13:00 — знаменитый Розовый пляж 14:00 — Манта Поинт — дайв-сайт 15:00 — остров Така Макасар 16:00 — остров Канава 17:30–18:30 — возвращение в отель
Тайминг и маршрут могут меняться.
Организационные детали
Экскурсия в заповеднике Комодо проходит в составе интернациональной группы
В стоимость включено: трансфер по земле и воде, все сборы и билеты на маршруте экскурсии, аренда оборудования для снорклинга, обед
Дополнительные расходы: питание помимо обеда, перелёт с Бали и обратно, отель в Лабуан-Баджо
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Лабуан-Баджо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1665 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне пары фраз, а по-настоящему: живо, грамотно и читать дальше
с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях.
Наши экскурсии не поставлены на поток — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И возможно, захотели вернуться.
