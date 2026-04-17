Мои заказы

К заповедным островам Индонезии - из Лабуан-Баджо

Разноцветные пески, потомки динозавров, улыбчивые манты и снорклинг вдали от цивилизации
На расстоянии всего часа лёту от Бали находится совсем другая Индонезия — первобытная, нетронутая. Здесь нет привычной инфраструктуры и ресторанов.

Это заповедная земля — и мы отправимся туда, чтобы познакомиться с мантами и варанами, поплавать среди коралловых рифов и поймать редкое ощущение оторванности от реального мира.
Описание экскурсии

Как попасть в Лабуан-Баджо

Вам нужно самостоятельно купить билеты на самолет Бали — Лабуан-Баджо и заселиться в местный отель на свой выбор накануне нашей поездки. На следующее утро за вами заедет водитель.

Из-за возможных переносов рейсов планируйте возвращение на Бали на следующий день после нашей экскурсии. Билет на самолёт в обе стороны стоит ~$110, время перелёта — ~1 ч.

Что вас ожидает

Старт в Лабуан-Баджо

Заберём вас из отеля в Лабуан-Баджо, отвезём в порт и продолжим путь на борту скоростного катера — он домчит нас к таинственным островам заповедника Комодо.

Остров Падар

Поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается фантастический вид на два острова сразу. Здесь крутые горы, бирюзовые бухты и райские песчаные пляжи разных оттенков — в окружении этой красоты будем купаться и снорклить.

Остров Комодо

Отправимся в треккинг в джунгли, где вы увидите легендарных комодских варанов — единственных сохранившихся на планете прямых потомков динозавров.

Остров Канава

Этот небольшой остров опоясан коралловым рифом. Здесь можно заняться снорклингом, полюбоваться красотой подводного мира и познакомиться с мантами — гигантскими скатами, дружелюбными и грациозными.

Примерный тайминг

5:30–6:15 — встреча в отеле
7:30–9:00 — остров Падар
9:30–11:30 — остров Комодо
11:45–13:00 — знаменитый Розовый пляж
14:00 — Манта Поинт — дайв-сайт
15:00 — остров Така Макасар
16:00 — остров Канава
17:30–18:30 — возвращение в отель

Тайминг и маршрут могут меняться.

Организационные детали

  • Экскурсия в заповеднике Комодо проходит в составе интернациональной группы
  • В стоимость включено: трансфер по земле и воде, все сборы и билеты на маршруте экскурсии, аренда оборудования для снорклинга, обед
  • Дополнительные расходы: питание помимо обеда, перелёт с Бали и обратно, отель в Лабуан-Баджо
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Лабуан-Баджо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1665 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне пары фраз, а по-настоящему: живо, грамотно и
читать дальше

с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях. Наши экскурсии не поставлены на поток — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И возможно, захотели вернуться.

Входит в следующие категории Бали

