На расстоянии всего часа лёту от Бали находится совсем другая Индонезия — первобытная, нетронутая. Здесь нет привычной инфраструктуры и ресторанов. Это заповедная земля — и мы отправимся туда, чтобы познакомиться с мантами и варанами, поплавать среди коралловых рифов и поймать редкое ощущение оторванности от реального мира.

Описание экскурсии

Как попасть в Лабуан-Баджо

Вам нужно самостоятельно купить билеты на самолет Бали — Лабуан-Баджо и заселиться в местный отель на свой выбор накануне нашей поездки. На следующее утро за вами заедет водитель.

Из-за возможных переносов рейсов планируйте возвращение на Бали на следующий день после нашей экскурсии. Билет на самолёт в обе стороны стоит ~$110, время перелёта — ~1 ч.

Что вас ожидает

Старт в Лабуан-Баджо

Заберём вас из отеля в Лабуан-Баджо, отвезём в порт и продолжим путь на борту скоростного катера — он домчит нас к таинственным островам заповедника Комодо.

Остров Падар

Поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается фантастический вид на два острова сразу. Здесь крутые горы, бирюзовые бухты и райские песчаные пляжи разных оттенков — в окружении этой красоты будем купаться и снорклить.

Остров Комодо

Отправимся в треккинг в джунгли, где вы увидите легендарных комодских варанов — единственных сохранившихся на планете прямых потомков динозавров.

Остров Канава

Этот небольшой остров опоясан коралловым рифом. Здесь можно заняться снорклингом, полюбоваться красотой подводного мира и познакомиться с мантами — гигантскими скатами, дружелюбными и грациозными.

Примерный тайминг

5:30–6:15 — встреча в отеле

7:30–9:00 — остров Падар

9:30–11:30 — остров Комодо

11:45–13:00 — знаменитый Розовый пляж

14:00 — Манта Поинт — дайв-сайт

15:00 — остров Така Макасар

16:00 — остров Канава

17:30–18:30 — возвращение в отель

Тайминг и маршрут могут меняться.

Организационные детали