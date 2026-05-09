Это путешествие покажет вам Северный Бали, где старинные обычаи гармонично сочетаются с природой и современной жизнью.
Вы увидите древние системы земледелия в виде рисовых террас и водного храма, а также священное дерево — живой памятник истории.
В завершение вы познакомитесь с современным производством, где из местного какао создают уникальный шоколад.
Описание экскурсииДжатилувих: истинная красота террас Это путешествие позволит вам увидеть знаковые места центрального Бали. Вы посетите Джатилувих — самую большую рисовую террасу острова, охраняемую ЮНЕСКО. Это место известно как «истинная красота», и его древняя ирригационная система используется с IX века. Храм Улун Дану: святыня на воде Далее маршрут пройдет к храму Улун Дану Бератан, расположенному на берегу одноименного горного озера. Храм XVII века, посвященный богине воды, не только является духовным символом, но и ключевым элементом местной системы орошения полей. Каю Путих: древнее священное дерево Вы также увидите Каю Путих — древнейшее и крупнейшее священное дерево Бали, возраст которого превышает восемь столетий. Оно почитается местными жителями и хранит легенды со времен древних королевств. Шоколадная фабрика Junglegold Завершится экскурсия посещением шоколадной фабрики Junglegold, известной своим производством веганского шоколада из балийских какао-бобов. Здесь вы сможете познакомиться с процессом создания шоколада и оценить его вкус.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джатилувих
- Храм Улун Дану
- Каю Путих
- Фабрика Junglegold
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
