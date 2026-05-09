Мои заказы

Классический Северный Бали: путешествие к храму на озере и древним террасам

Классический Северный Бали
Это путешествие покажет вам Северный Бали, где старинные обычаи гармонично сочетаются с природой и современной жизнью.

Вы увидите древние системы земледелия в виде рисовых террас и водного храма, а также священное дерево — живой памятник истории.

В завершение вы познакомитесь с современным производством, где из местного какао создают уникальный шоколад.
Классический Северный Бали: путешествие к храму на озере и древним террасам
Классический Северный Бали: путешествие к храму на озере и древним террасам
Классический Северный Бали: путешествие к храму на озере и древним террасам

Описание экскурсии

Джатилувих: истинная красота террас Это путешествие позволит вам увидеть знаковые места центрального Бали. Вы посетите Джатилувих — самую большую рисовую террасу острова, охраняемую ЮНЕСКО. Это место известно как «истинная красота», и его древняя ирригационная система используется с IX века. Храм Улун Дану: святыня на воде Далее маршрут пройдет к храму Улун Дану Бератан, расположенному на берегу одноименного горного озера. Храм XVII века, посвященный богине воды, не только является духовным символом, но и ключевым элементом местной системы орошения полей. Каю Путих: древнее священное дерево Вы также увидите Каю Путих — древнейшее и крупнейшее священное дерево Бали, возраст которого превышает восемь столетий. Оно почитается местными жителями и хранит легенды со времен древних королевств. Шоколадная фабрика Junglegold Завершится экскурсия посещением шоколадной фабрики Junglegold, известной своим производством веганского шоколада из балийских какао-бобов. Здесь вы сможете познакомиться с процессом создания шоколада и оценить его вкус.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Джатилувих
  • Храм Улун Дану
  • Каю Путих
  • Фабрика Junglegold
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии на «Классический Северный Бали: путешествие к храму на озере и древним террасам»

Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
На машине
На микроавтобусе
10 часов
35 отзывов
Индивидуальная
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
Посетить ключевые достопримечательности острова Богов на автомобильной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
11 мая в 08:00
от $200 за человека
Это Бали: дельфины, озеро Братан и храм на воде
На лодке
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бали: дельфины, озеро Братан и храм на воде
Отправиться на свидание к морским обитателям, а после отдохнуть у водопадов и озёр-близнецов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
11 мая в 06:00
$245 за всё до 4 чел.
Северный Бали: озёра и старинные храмы
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Посетить горные районы острова и раскрыть их особенный колорит с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 мая в 08:00
12 мая в 08:00
$120 за всё до 5 чел.
Секумпул, Улун Дану Братан и два горных озера
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Секумпул, Улун Дану Братан и два горных озера
Водопады, храм на озере и впечатляющие панорамы Бали
Начало: В лобби вашего отеля
11 мая в 08:00
12 мая в 08:00
от $140 за человека
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали
$130 за экскурсию