Что вас ожидает

Храм Танах Лот, расположенный на скале, которую отделяет от берега 30 метров воды. Это один из священных храмов острова, находящийся под охраной всемирной организации ЮНЕСКО.

Храм Улун Дану на озере Бератан. Это комплекс, состоящий из 10 отдельных храмов, которые содержат 285 святилищ и павильонов. Они были созданы в честь богов и богинь воды, сельского хозяйства, искусства, ремёсел и святых источников. Здесь часто проводят религиозные обряды и красочные церемонии. Мы с вами осмотрим все части храма, кроме центральной, которая как раз и предназначена для этих торжественных мероприятий.

Смотровая площадка у озёр Буян и Тамблинган. Полюбуемся красивыми видами, и я расскажу вам, как на образование озёр повлияли землетрясения, оползни и обрушение вулкана.

Фруктовый рынок. Заедем на местный рынок, где вы сможете попробовать свежие и вкусные фрукты, выпить витаминный коктейль и купить себе что-нибудь домой.

Каскадный водопад Банюмала высотой около 40 метров. У его подножия находится бассейн почти правильной круглой формы. Вода абсолютно прозрачная, просматривается дно. Это хорошее место для медитации и йоги: небольшая уютная территория в окружении тихой местности способствует отличной концентрации.

Организационные детали