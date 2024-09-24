Приглашаю вас открыть для себя западную и северную части сказочного острова! Мы посетим один из священных храмов Бали, изучим святилища, созданные в честь богов и богинь воды, поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся видами на живописные озёра, закупимся на фруктовом рынке, а в финале отдохнём и помедитируем рядом с прекрасным каскадным водопадом.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Храм Танах Лот, расположенный на скале, которую отделяет от берега 30 метров воды. Это один из священных храмов острова, находящийся под охраной всемирной организации ЮНЕСКО.
Храм Улун Дану на озере Бератан. Это комплекс, состоящий из 10 отдельных храмов, которые содержат 285 святилищ и павильонов. Они были созданы в честь богов и богинь воды, сельского хозяйства, искусства, ремёсел и святых источников. Здесь часто проводят религиозные обряды и красочные церемонии. Мы с вами осмотрим все части храма, кроме центральной, которая как раз и предназначена для этих торжественных мероприятий.
Смотровая площадка у озёр Буян и Тамблинган. Полюбуемся красивыми видами, и я расскажу вам, как на образование озёр повлияли землетрясения, оползни и обрушение вулкана.
Фруктовый рынок. Заедем на местный рынок, где вы сможете попробовать свежие и вкусные фрукты, выпить витаминный коктейль и купить себе что-нибудь домой.
Каскадный водопад Банюмала высотой около 40 метров. У его подножия находится бассейн почти правильной круглой формы. Вода абсолютно прозрачная, просматривается дно. Это хорошее место для медитации и йоги: небольшая уютная территория в окружении тихой местности способствует отличной концентрации.
Организационные детали
- В стоимость включено: индивидуальный трансфер на комфортабельном автомобиле (седан или джип) с кондиционером и услуги гида.
- Отдельно оплачиваются входные билеты и питание в кафе на маршруте (около $50/чел. за всё).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Огромное спасибо за экскурсию, мы ездили из отеля в Убуде на запад и север Бали. Очень насыщенной получилась поездка, посетили 2 храма, красивейший водопад, кофейную плантацию, плантацию клубники и смотровую
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