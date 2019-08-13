2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Аппетитный рай

Мы отправимся к водопаду Гит-Гит — это серия каскадов, растянувшихся на сотни метров. Образованный чистой горной рекой, он поможет вам охладиться в жаркий день. Вы увидите клубничные плантации и сможете попробовать сладкие ягоды, выросшие в благоприятном климате острова. А после мы отправимся на рынок в Будугуле, где продаются лучшие овощи и фрукты.

Храм на озере

Озеро Братан можно назвать сердцем острова. Оно расположен на высоте 1200 метров над уровнем моря. Прямо на воде стоит трёхсотлетний храм Пура Улун Дану — многоярусная пагода будто поднимается над волнами. На берегу находятся другие постройки храмового комплекса и разбит красочный ботанический сад. Высокие горы, густая зелень и цветы — пейзажи этого места действительно завораживают.

Символ Индонезии

Вы увидите храм Танах Лот, расположенный на скале в море — путь сюда открыт только при отливе. Согласно преданию, храм был построен индуистским брахманом в 15 веке. Во время прилива с берега открывается захватывающий вид на храм: мощные волны окружают его и рассыпаются о скалы сотнями брызг.