2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Бедугул — это горный курорт, расположенный на севере острова на высоте 1,5 км над уровнем моря. Среди зеленых гор, окутанных туманом, Бали предстанет перед вами в ином свете.Древний храм, вырастающий

из вод священного озера Братан, живописный водопад, клубничные плантации и рынок с вкуснейшими овощами и фруктами — все это ждет вас в нашей поездке. А её прекрасным завершением станет символ Бали — храм Танах Лот, окрашенный теплым светом вечернего заката.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Аппетитный рай

Мы отправимся к водопаду Гит-Гит — это серия каскадов, растянувшихся на сотни метров. Образованный чистой горной рекой, он поможет вам охладиться в жаркий день. Вы увидите клубничные плантации и сможете попробовать сладкие ягоды, выросшие в благоприятном климате острова. А после мы отправимся на рынок в Будугуле, где продаются лучшие овощи и фрукты.

Храм на озере

Озеро Братан можно назвать сердцем острова. Оно расположен на высоте 1200 метров над уровнем моря. Прямо на воде стоит трёхсотлетний храм Пура Улун Дану — многоярусная пагода будто поднимается над волнами. На берегу находятся другие постройки храмового комплекса и разбит красочный ботанический сад. Высокие горы, густая зелень и цветы — пейзажи этого места действительно завораживают.

Символ Индонезии

Вы увидите храм Танах Лот, расположенный на скале в море — путь сюда открыт только при отливе. Согласно преданию, храм был построен индуистским брахманом в 15 веке. Во время прилива с берега открывается захватывающий вид на храм: мощные волны окружают его и рассыпаются о скалы сотнями брызг.

Организационные детали

Входные билеты (12$ с человека), напитки и еда не входят в стоимость.

Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а видовая. Но в поездке вас будет сопровождать гид-балиец, готовый помочь с организационными вопросами. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом.

По желанию в программу маршрута можно добавить посещение заброшенного отеля (+4 доллара на человека) или ботанический сад (+3 доллара на человека)

Откуда можно начать экскурсию