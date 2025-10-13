2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся к водопаду Гит-Гит — это серия каскадов, растянувшихся на сотни метров. Образованный чистой горной рекой, он поможет вам охладиться в жаркий день. Вы увидите клубничные плантации и сможете попробовать сладкие ягоды, выросшие в благоприятном климате острова. А после мы отправимся на рынок в Будугуле, где продаются лучшие овощи и фрукты.
Храм на озере
Озеро Братан можно назвать сердцем острова. Оно расположен на высоте 1200 метров над уровнем моря. Прямо на воде стоит трёхсотлетний храм Пура Улун Дану — многоярусная пагода будто поднимается над волнами. На берегу находятся другие постройки храмового комплекса и разбит красочный ботанический сад. Высокие горы, густая зелень и цветы — пейзажи этого места действительно завораживают.
Символ Индонезии
Вы увидите храм Танах Лот, расположенный на скале в море — путь сюда открыт только при отливе. Согласно преданию, храм был построен индуистским брахманом в 15 веке. Во время прилива с берега открывается захватывающий вид на храм: мощные волны окружают его и рассыпаются о скалы сотнями брызг.
Организационные детали
Входные билеты (12$ с человека), напитки и еда не входят в стоимость.
Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а видовая. Но в поездке вас будет сопровождать гид-балиец, готовый помочь с организационными вопросами. Он отлично говорит по-русски, но с акцентом.
По желанию в программу маршрута можно добавить посещение заброшенного отеля (+4 доллара на человека) или ботанический сад (+3 доллара на человека)
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включен трансфер на минивэне с кондиционером из Куты, Нуса Дуа, Санура, Убуда, Денпасара и Джимбарана
Можно организовать трансфер за дополнительную плату из районов Улувату и Амед (стоимость и детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2160 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
Alexander
Ездили с Энди. Все было прекрасно. Очень рекомендую
+1
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия. Очень насыщенная программа. Экскурсовод Аю интересно рассказывает про жизнь и быт балийцев. Очень много времени в дороге (с пляжа Джимбаран), до первой точки ехали полтора часа, обратно ехали 3 часа (в районе Денпасара жуткие пробки вечером). Красивые храмы в программе, виды, шикарный парк на озере братан. Клубничная плантация супер.
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Э
Эдуард
Съездили сегодня на эту экскурсию. Все понравилось, несмотря что весь день лил дождь, временами очень сильно. Конечно он подпортил, так как было все затянуто, но мы все равно довольный поездкой. читать дальшеуменьшить
Гид Команг был на высоте, хорошо говорит на русском языке, везде все показал, все рассказал. Молодец. Конечно если была бы хорошая погода, открылись бы хорошие виды. Но и такой погоде, есть свои прелести. Особенно когда приехали к храму Талах лот, там океан разбушевался, а мы с супругой не когда не видели шторм. Первый раз увидели как огромные волны разбиваются о скалистый берег. Было для нас хорошим зрелище. Хорошая экскурсия, рекомендую.
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В
Владимир
Спасибо огромное за экскурсию! Замечательный гид! Спокойный, знающий свое дело, отличный собеседник, хорошо говорит на русском языке, прекрасно водит авто! Увидел много интересных и красивых мест. Поразили рисовые террасы (нужно посмотреть обязательно). Невероятный храм. Незабываемый обед в ресторане с видом на рисовые террасы! Данную экскурсию очень рекомендую, не пожалел ни минуты о том, что поехал!
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Е
Екатерина
Прекрасные места, интересные истории приятно разнообразить пляжный отдых. Очень дружелюбные люди. Отличный гид, все для вашего отдыха. Рекомендуем.
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И
Игорь
Большая благодарность гиду Они!!!! Все показал, рассказал хотя экскурсия была обзорной.
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