Проведите день как в кино — на стильной яхте среди бирюзовой воды. Вы увидите скрытые бухты и поныряете с маской. Полюбуетесь коралловыми рифами, тропическими рыбами, а при удаче — встретите скатов. Насладитесь отдыхом на живописном побережье, проводите закат прямо в море и порыбачите с борта.
Описание экскурсии
- 8:30 — встреча с командой, знакомство с капитаном, краткий брифинг по маршруту и безопасности. Начало перехода в сторону Нуса-Пениды.
- 9:30–12:00 — снорклинг у Нуса-Пениды. Будем останавливаться в лучших местах в зависимости от погоды и состояния моря: в Манта Бэй, Кристал Бэй или Эсди Пойнт. Вас ждут купание, снорклинг с маской и трубкой, наблюдение за коралловыми рифами и морской жизнью, если повезёт — встреча со скатами.
- 12:30–14:00 — обед в ресторане с видом на океан.
- 14:00–16:00 — свободное время или активности на выбор: отдых на яхте или на берегу в ресторане (без доплаты); поездка по острову к ключевым пляжам (за доплату); отдых в бич-клабе с бассейном и итальянской кухней (за доплату).
- 16:30 — обратный переход и рыбалка с яхты.
- 17:30 — прибытие на Бали.
Организационные детали
- Снаряжение для снорклинга, снасти для коралловой рыбалки, спасательные жилеты, полотенца, закуски и фрукты, минеральная вода и другие безалкогольные напитки включены.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию):
- трансфер от вашего отеля / виллы на Бали до причала и обратно (при заказе подводная фото- и видеосъёмка в подарок) — $75 за машину на 1-4 чел.
- поездка в бич-клаб на Нуса-Пениде — $30 за машину на 1-4 чел.
- тур по Нуса-Пениде на авто по ключевым пляжам — $64 за машину на 1-4 чел.
- аренда снастей для профессиональной рыбалки — $80.
- обед — около $7 с чел. (блюдо и напиток).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Бали
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 364 туристов
Я — член дружной команды гидов. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. В нашей команде есть англоговорящие
Основано на 1 отзыве
Прекрасная экскурсия! Всё прошло на высшем уровне! Очень приятный и дружелюбный гид Гоник. Остались под впечатлением, советую!)
