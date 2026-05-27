Приглашаем развлечься и отдохнуть на яхте. Вы поныряете в спокойной воде и исследуете подводный мир с кораллами и экзотическими рыбками, а мы снимем вас на GoPro прямо в океане. Прокатитесь по главным локациям Нуса-Пениды на комфортабельном авто, насладитесь нетронутой природой острова и приятно проведёте время.

Описание экскурсии

8:00 — трансфер от вашего отеля/виллы до причала

8:30 — выход в море на яхте

9:30-11:30 — снорклинг у берегов Нуса-Пениды: в бухте Манта-Бэй, Кристал-Бэй или Гамат-Бэй, — капитан подберёт место с более спокойной водой. Вы рассмотрите кораллы и экзотических рыбок, возможно, встретите гигантских скатов

12:00-13:00 — обед в ресторане Virgin Restaurant. От яхты на лодке доставим вас к ресторану на пляже

13:00-16:00 — поездка на авто по топовым локациям Нуса-Пениды. Вы увидите пляж Келингкинг Бич со знаменитой скалой в форме динозавра и строящимся стеклянным лифтом высотой с 53-этажный дом. Побываете на пляже необычной формы Броукен Бич под скалистой аркой. Полюбуетесь природным скальным бассейном Энджелс Биллабонг

16:30 — обратный путь на яхте

17:30 — трансфер к вашему отелю/вилле

Организационные детали

На яхте предусмотрены: закуски и фрукты, минеральная вода и безалкогольные напитки, стол, спасательные жилеты, полотенца, ящик со льдом (можно взять с собой дополнительные напитки)

Маршрут может быть скорректирован по вашему запросу

С вами будет один из гидов из нашей команды

Включено в стоимость

трансфер с отеля/виллы на Бали и обратно на автомобиле Toyota Avanza либо Toyota Innova

оборудование для снорклинга (маски, ласты, трубки) и полотенца, удочки для рыбалки

поездка по острову на автомобиле Toyota Rush либо Toyota Innova

снорклинг, подводная фото- и видеосъёмка, входные билеты и морская рыбалка

Дополнительные расходы (по желанию)