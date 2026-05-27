Вы поныряете в спокойной воде и исследуете подводный мир с кораллами и экзотическими рыбками, а мы снимем вас на GoPro прямо в океане.
Прокатитесь по главным локациям Нуса-Пениды на комфортабельном авто, насладитесь нетронутой природой острова и приятно проведёте время.
Описание экскурсии
8:00 — трансфер от вашего отеля/виллы до причала
8:30 — выход в море на яхте
9:30-11:30 — снорклинг у берегов Нуса-Пениды: в бухте Манта-Бэй, Кристал-Бэй или Гамат-Бэй, — капитан подберёт место с более спокойной водой. Вы рассмотрите кораллы и экзотических рыбок, возможно, встретите гигантских скатов
12:00-13:00 — обед в ресторане Virgin Restaurant. От яхты на лодке доставим вас к ресторану на пляже
13:00-16:00 — поездка на авто по топовым локациям Нуса-Пениды. Вы увидите пляж Келингкинг Бич со знаменитой скалой в форме динозавра и строящимся стеклянным лифтом высотой с 53-этажный дом. Побываете на пляже необычной формы Броукен Бич под скалистой аркой. Полюбуетесь природным скальным бассейном Энджелс Биллабонг
16:30 — обратный путь на яхте
17:30 — трансфер к вашему отелю/вилле
Организационные детали
- На яхте предусмотрены: закуски и фрукты, минеральная вода и безалкогольные напитки, стол, спасательные жилеты, полотенца, ящик со льдом (можно взять с собой дополнительные напитки)
- Маршрут может быть скорректирован по вашему запросу
- С вами будет один из гидов из нашей команды
Включено в стоимость
- трансфер с отеля/виллы на Бали и обратно на автомобиле Toyota Avanza либо Toyota Innova
- оборудование для снорклинга (маски, ласты, трубки) и полотенца, удочки для рыбалки
- поездка по острову на автомобиле Toyota Rush либо Toyota Innova
- снорклинг, подводная фото- и видеосъёмка, входные билеты и морская рыбалка
Дополнительные расходы (по желанию)
- обед в ресторане Virgin Restaurant
- съёмка с квадрокоптера — $140
- услуги фотографа — от $170 (зависит от длительности и локации)
- услуги музыкантов в ресторане на Бали — от $200
- больше времени на рыбалку и приготовление улова в ресторане, посещение кафе на рыбном рынке Джимбаран после возвращения и ужин на пляже (детали уточняйте при бронировании)