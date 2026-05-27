На яхте к острову Нуса-Пенида: снорклинг, рыбалка и топовые места

От глубин океана до скал на пляже Келингкинг
Приглашаем развлечься и отдохнуть на яхте.

Вы поныряете в спокойной воде и исследуете подводный мир с кораллами и экзотическими рыбками, а мы снимем вас на GoPro прямо в океане.

Прокатитесь по главным локациям Нуса-Пениды на комфортабельном авто, насладитесь нетронутой природой острова и приятно проведёте время.
Описание экскурсии

8:00 — трансфер от вашего отеля/виллы до причала
8:30 — выход в море на яхте
9:30-11:30 — снорклинг у берегов Нуса-Пениды: в бухте Манта-Бэй, Кристал-Бэй или Гамат-Бэй, — капитан подберёт место с более спокойной водой. Вы рассмотрите кораллы и экзотических рыбок, возможно, встретите гигантских скатов
12:00-13:00 — обед в ресторане Virgin Restaurant. От яхты на лодке доставим вас к ресторану на пляже
13:00-16:00 — поездка на авто по топовым локациям Нуса-Пениды. Вы увидите пляж Келингкинг Бич со знаменитой скалой в форме динозавра и строящимся стеклянным лифтом высотой с 53-этажный дом. Побываете на пляже необычной формы Броукен Бич под скалистой аркой. Полюбуетесь природным скальным бассейном Энджелс Биллабонг
16:30 — обратный путь на яхте
17:30 — трансфер к вашему отелю/вилле

Организационные детали

  • На яхте предусмотрены: закуски и фрукты, минеральная вода и безалкогольные напитки, стол, спасательные жилеты, полотенца, ящик со льдом (можно взять с собой дополнительные напитки)
  • Маршрут может быть скорректирован по вашему запросу
  • С вами будет один из гидов из нашей команды

Включено в стоимость

  • трансфер с отеля/виллы на Бали и обратно на автомобиле Toyota Avanza либо Toyota Innova
  • оборудование для снорклинга (маски, ласты, трубки) и полотенца, удочки для рыбалки
  • поездка по острову на автомобиле Toyota Rush либо Toyota Innova
  • снорклинг, подводная фото- и видеосъёмка, входные билеты и морская рыбалка

Дополнительные расходы (по желанию)

  • обед в ресторане Virgin Restaurant
  • съёмка с квадрокоптера — $140
  • услуги фотографа — от $170 (зависит от длительности и локации)
  • услуги музыкантов в ресторане на Бали — от $200
  • больше времени на рыбалку и приготовление улова в ресторане, посещение кафе на рыбном рынке Джимбаран после возвращения и ужин на пляже (детали уточняйте при бронировании)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля/виллы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида
Ирида — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 164 туристов
Мы команда организаторов туров на Сейшелах и Маврикии. Будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. С нами вы увидите острова Праслин и Ла Диг, полетаете на вертолёте над подводным водопадом и окажетесь на морской прогулке с китами на Маврикии.

от $1090 за экскурсию