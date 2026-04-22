Откройте для себя Нусу Пениду — остров с величественными скалами, белоснежными пляжами и кристально чистой водой, где вы сможете поплавать с мантами и увидеть морских черепах.
Погрузитесь в незабываемые приключения на снорклинг-сафари и насладитесь живописными пейзажами, включая волшебную лагуну Angel’s Billabong и знаменитый Kelingkin Beach. Это идеальное место для ярких эмоций и потрясающих впечатлений!
Описание экскурсииОстров Нуса Пенида: легенды, снорклинг и незабываемые виды Нуса Пенида — это величественные скалы над бушующим морем, пляжи с белоснежным песком, великолепный снорклинг и кристально чистая вода. По легенде, именно здесь провел свои последние дни злой колдун, насылавший болезни на жителей Бали. Хотите верить в легенду или нет, но до недавнего времени на острове был полный запрет на развитие туризма, и теперь мы можем показать вам эту жемчужину. Начнем наше приключение со снорклинг-сафари. На Манта Пойнте, в скалистой бухте на юго-западе острова, вы сможете поплавать с добродушными мантами, а также увидеть рифовых акул и рыбу-луну. Затем мы направимся на Черепашью точку, единственное место на острове, где есть шанс встретить зелёных морских черепах и черепах-ястребов. Бухта Гамат порадует вас спокойным морем и прозрачной водой, идеальными для снорклинга среди коралловых садов и ярких рифовых рыб. После насыщенного снорклинга продолжим исследовать остров на машине. Мы посетим Angel’s Billabong — волшебную лагуну, окружённую каменной грядой с незабываемым морским пейзажем, а затем заглянем на Broken Beach — маленькую бухту со скалистой аркой. Завершит наш маршрут Kelingkin Beach — жемчужина острова, известная своим холмом, похожим на динозавра, среди синих вод Индийского океана. Полюбуемся этим великолепием сверху, так как спуск на пляж небезопасен. Важная информация:
Экскурсия проводится ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Manta Point
- Turtle point
- Gamat bay
- Angel’s Billabong
- Broken Beach
- Kelingkin Beach
Что включено
- Приватный трансфер из отеля и обратно
- Приватный тур по острову с англоговорящим водителем
- Государственный налог
- Все билеты и сборы
- Билет на скоростную лодку до Нуса Пениды и обратно
- Оборудование для снорклинга
- Групповая или приватная лодка для снорклинга
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обратите внимание: вас будет сопровождать англоговорящий водитель, рассказ гида не предусмотрен
- Купание только на снорклинге. Во время тура по острову посещаем смотровые площадки на утесах
- Поедем на Toyota (Avanza, Innova, Velos), Suzuki Apv или Daihatsu Terios
- Водитель забирает гостей из отелей следующих районов: Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Uluwatu, Ubud, Tegalalang. Отвозит обратно в эти же отели
- Программа подойдёт взрослым и детям от 9 лет
- По запросу можем провести поездку для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- В стоимость всё включено. Отдельно, по желанию, оплачивается обед
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
$190 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.