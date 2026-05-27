Мы объединили самые яркие места Западной и Восточной Нуса-Пениды в одной программе, чтобы вы увидели максимум за одну поездку.
Знаменитый Даймонд-Бич, причудливая скала-«динозавр», бухта с аркой и бирюзовые лагуны — наш водитель провезёт вас по главным локациям и позаботится, чтобы путешествие прошло комфортно и безопасно.
Описание трансфер
9:00 — встреча и отправление из порта Нуса-Пениды
10:30 — Даймонд-Бич — визитная карточка Востока острова
12:30 — Келингкинг — знаменитая скала-«динозавр»
13:30 — обед
15:00 — смотровая площадка «Анджелс Биллабонг» и «Брокен Бич» — бирюзовая лагуна и бухта с аркой
16:30 — возвращение в порт Нуса-Пениды
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер от порта Нуса-Пениды на автомобиле Toyota
- Дополнительно и самостоятельно оплачивается налог при въезде на остров Нуса-Пенида — $2 за чел., входной билет на локацию Даймонд Бич — 45 000 рупий за чел., а также питание (по желанию)
- До Нуса-Пениды вам нужно добраться самостоятельно на спидботе — оплачивается отдельно по актуальному тарифу. Можем помочь его забронировать, а также организовать трансфер от вашего отеля на Бали — подробности в переписке
- С вами будет англоговорящий водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Нуса-Пениды
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 2031 туриста
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие
