АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

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Сафари парк. Пакет «Путешествие»

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Пакет «Путешествие» включает в себя поездку по девственным джунглям, знакомство с дикими животными и наблюдение за их изучением.

За время сафари вам встретится более 80 их видов.

Познакомиться с животными поближе можно на шоу, понаблюдать за рыбами – в аквариуме, прокатиться на карусели – в парке 🌳 развлечений.

В билет 🎫 включён вход в аквапарк.

Продолжительность групповой экскурсии 🧭 составит шесть часов.
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  • 👥Групповая
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно

  • $80 за человека

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Сафари парк. Пакет «Путешествие»
Сафари парк. Пакет «Путешествие»
Увлекательнейшая прогулка 👣 позволит Вам увидеть более ста разнообразных видов животных, проживающих в природном парке 🌳 «Сафари Парк». Особенно привлекательна возможность побывать тут, если вы ограниченны во времени и желаете совместить экскурсию ⛳ с посещением парка развлечений.
На входе в «Сафари Парк» вас встретит комфортабельный автобус, который провезет по маршрутам парка. По ходу экскурсии 🧭 предусмотрены остановки для фото- и видео- съёмки. Дополнительно, при заказе пакета «Сафари путешествие», каждый посетитель получает бесплатный билет 🎫 в аквапарк и на территорию «веселых поездок».
Что входит
  • входной билет
  • путешествие по сафари парку
  • шоу слонов
  • шоу дрессированных животных
  • посещение пресноводного аквариума
  • парк атракционов
  • водный парк
  • театр Бали Агунг (кроме понедельника)
Что не входит
  • трансфер в/из парка - 20$/машина.
  • трансфер и сопровождение русскоговорящего гида - 40$/машина.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Сафари парк. Пакет «Путешествие»

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АриКетут
АриКетут
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