АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Увлекательнейшая прогулка 👣 позволит Вам увидеть более ста разнообразных видов животных, проживающих в природном парке 🌳 «Сафари Парк». Особенно привлекательна возможность побывать тут, если вы ограниченны во времени и желаете совместить экскурсию ⛳ с посещением парка развлечений.

На входе в «Сафари Парк» вас встретит комфортабельный автобус, который провезет по маршрутам парка. По ходу экскурсии 🧭 предусмотрены остановки для фото- и видео- съёмки. Дополнительно, при заказе пакета «Сафари путешествие», каждый посетитель получает бесплатный билет 🎫 в аквапарк и на территорию «веселых поездок».