АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Увлекательнейшая прогулка 👣 позволит Вам увидеть более ста разнообразных видов животных, проживающих в природном парке 🌳 «Сафари Парк». Особенно привлекательна возможность побывать тут, если вы ограниченны во времени и желаете совместить экскурсию ⛳ с посещением парка развлечений.
На входе в «Сафари Парк» вас встретит комфортабельный автобус, который провезет по маршрутам парка. По ходу экскурсии 🧭 предусмотрены остановки для фото- и видео- съёмки. Дополнительно, при заказе пакета «Сафари путешествие», каждый посетитель получает бесплатный билет 🎫 в аквапарк и на территорию «веселых поездок».
Что входит
входной билет
путешествие по сафари парку
шоу слонов
шоу дрессированных животных
посещение пресноводного аквариума
парк атракционов
водный парк
театр Бали Агунг (кроме понедельника)
Что не входит
трансфер в/из парка - 20$/машина.
трансфер и сопровождение русскоговорящего гида - 40$/машина.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.