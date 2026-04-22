Бали — мировая Мекка сёрфинга.
Сотни тысяч людей со всего мира стекаются на остров ежегодно с единственной целью — посёрфить в его потрясающих водах.
Мечтаете поймать волну, но пока «на вы» с доской? Мы поможем вам это исправить! Прогресс вы заметите уже после первого занятия под чутким руководством русскоговорящего инструктора.
Описание трансферСёрфинг на Бали: обучение для всех уровней Занятия по сёрфингу проходят на пляжах Джимбаран, Кута и Нуса-Дуа, где созданы оптимальные условия для обучения. Мы знаем, как сделать процесс интересным и увлекательным, обеспечивая качественное развитие вашей техники и уверенности. Вы узнаете всё о безопасности, технике гребли и заскока на доску, научитесь ждать подходящей волны и поймёте, как её поймать. Кроме того, вы получите фоторазбор ошибок и снимки с урока. Мы обучаем не только новичков, но и продолжающих, а также продвинутых сёрферов. Уроки проводятся для организованных групп, семей и детей. Важная информация:
- Занятия проходят в первой половине дня с 8:00 до 12:00, время начала зависит от прогноза и меняется каждый день.
- Занятия проходят в группе 4-5 человек. Если участников больше, разбиваемся на 2 группы.
- Дети 7-13 лет занимаются только индивидуально с инструктором.
- Наши инструкторы ежегодно проходят переаттестацию, являются спасателями и могут оказать первую медицинскую помощь.
- Рекомендуемая интенсивность занятий: два-три дня подряд занимаемся, один-два дня перерыв, потом опять два-три дня занятий. В таком темпе максимально быстро формируется мышечная память — это основа нашей системы преподавания.
Занятия проходят ежедневно. Начало занятий с 8:00 до 12:00. Точное время начала занятий уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Джимбаран
- Кута или Нуса-Дуа
Что включено
- Русский инструктор
- 3 часовое обучение навыкам сёрфинга
- Трансфер из отеля и обратно (Кута, Джимбаран, Семиньяк)
- Медицинская страховка
- Солнцезащитные средства
- Душ и полотенца
- Прокат серфборда и серф-одежды
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Водитель встретит у вашего отеля. Если без трансфера, то пляж Kuta или Nusa Dua
Завершение: В том же месте, где и начало
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
