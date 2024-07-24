Бали — мировая Мекка сёрфинга. Сотни тысяч людей со всего мира стекаются на остров ежегодно с единственной целью — посёрфить в его потрясающих водах. Мечтаете поймать волну, но пока «на вы» с доской? Мы поможем вам это исправить! Прогресс вы заметите уже после первого занятия под чутким руководством русскоговорящего инструктора.

Описание экскурсии

Занятия проходят на пляжах Джимбаран, Кута или Нуса-Дуа с оптимальными условиями для сёрфинга. Мы знаем, как сделать обучение интересным и увлекательным. Это будет качественная прокачка вашей техники и психики. Вы узнаете всё о безопасности, технике гребли и заскока на доску. Научитесь ждать волну, заслуживающую внимания, и узнаете, как её поймать. А также получите фоторазбор ошибок и фото с урока.

Помимо новичков, мы обучаем продолжающих и продвинутых сёрферов. Даём уроки для организованных групп, семей и детей.

Организационные детали

Занятия проходят в первой половине дня с 8:00 до 12:00, время начала зависит от прогноза и меняется каждый день

В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Avanza из вашего отеля и обратно (Кута, Джимбаран, Семиньяк), услуги русскоговорящего инструктора, страховка, 3-часовое обучение навыкам сёрфинга (из них — минимум 1,5 часа в воде), солнцезащитные средства, прокат доски и сёрф-одежды, душ и полотенца, Wi-Fi

В обучение входит: теоретическая подготовка к катанию, отработка техники на пляже, катание на пене (для начинающих) или волнах, фоторазбор ошибок

Урок проведёт один из опытных инструкторов нашей команды

Особенности формата