Сёрфинг на Бали

Покорить волны Индийского океана и получить фоторазбор ошибок от инструктора
Бали — мировая Мекка сёрфинга.

Сотни тысяч людей со всего мира стекаются на остров ежегодно с единственной целью — посёрфить в его потрясающих водах.

Мечтаете поймать волну, но пока «на вы» с доской? Мы поможем вам это исправить! Прогресс вы заметите уже после первого занятия под чутким руководством русскоговорящего инструктора.
Сёрфинг на Бали
Сёрфинг на Бали
Сёрфинг на Бали
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Занятия проходят на пляжах Джимбаран, Кута или Нуса-Дуа с оптимальными условиями для сёрфинга. Мы знаем, как сделать обучение интересным и увлекательным. Это будет качественная прокачка вашей техники и психики. Вы узнаете всё о безопасности, технике гребли и заскока на доску. Научитесь ждать волну, заслуживающую внимания, и узнаете, как её поймать. А также получите фоторазбор ошибок и фото с урока.

Помимо новичков, мы обучаем продолжающих и продвинутых сёрферов. Даём уроки для организованных групп, семей и детей.

Организационные детали

  • Занятия проходят в первой половине дня с 8:00 до 12:00, время начала зависит от прогноза и меняется каждый день
  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Avanza из вашего отеля и обратно (Кута, Джимбаран, Семиньяк), услуги русскоговорящего инструктора, страховка, 3-часовое обучение навыкам сёрфинга (из них — минимум 1,5 часа в воде), солнцезащитные средства, прокат доски и сёрф-одежды, душ и полотенца, Wi-Fi
  • В обучение входит: теоретическая подготовка к катанию, отработка техники на пляже, катание на пене (для начинающих) или волнах, фоторазбор ошибок
  • Урок проведёт один из опытных инструкторов нашей команды

Особенности формата

  • Занятия проходят в группе 4-5 человек. Если участников больше, разбиваемся на 2 группы
  • Дети 5-8 лет занимаются только индивидуально с инструктором, 8-12 лет — вдвоём с одним инструктором, с 13 лет можно заниматься в группе со взрослыми
  • Наши инструкторы ежегодно проходят переаттестацию, являются спасателями и могут оказать первую медицинскую помощь
  • Рекомендуемая интенсивность занятий: два-три дня подряд занимаемся, один-два дня перерыв, потом опять два-три дня занятий. В таком темпе максимально быстро формируется мышечная память — это основа нашей системы преподавания

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Занятие в группе$40
Индивидуальное занятие$85
Индивидуальное занятие для двоих$125
Индивидуальное занятие для троих$170
Индивидуальное занятие для четверых$250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Кута или Джимбаран
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бали

ИндивидуальныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеАктивный отдыхНа выходныеПляжиСёрфингУникальный опытАктивности

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