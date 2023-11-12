Увидеть лучшие достопримечательности сказочного острова за 1 день
Это одна из самых интересных экскурсий на Бали! Вы откроете для себя остров с разных сторон: познакомитесь с его природой, архитектурой, религией, культурой.
Посетите Лес обезьян, побываете в древнем храме Танах Лот, увидите рисовые террасы и кофейные плантации, где производят самый дорогой кофе в мире. Как коренной балиец я обещаю вам полное погружение в местный колорит!
Посетите Лес обезьян, побываете в древнем храме Танах Лот, увидите рисовые террасы и кофейные плантации, где производят самый дорогой кофе в мире. Как коренной балиец я обещаю вам полное погружение в местный колорит!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наше путешествие начнётся в одном из балийских мест силы — древнем храме Танах Лот. Это один из 3 основных храмов на острове, построенный для поклонения богу океана.
- Далее переместимся в Убуд, где погуляем по Лесу обезьян с фантастически красивой дикой природой. В джунглях «спрятаны» храмы и статуи, которые добавляют колорита этому месту.
- Посетим рисовые террасы Тегаллаланг. Посмотрим, как выращивают рис на острове и полюбуемся завораживающими видами.
- Побываем на кофейных плантациях, где производят самый дорогой и специфически сорт кофе в мире — копи лювак.
- Заедем в храм очищения Гунунг Кави Себату. Сюда добираются не многие туристы, поэтому здесь сохранилась гармоничная и уединённая атмосфера. Храм знаменит своими святыми источниками: если захотите, сможете пройти обряд очищения «Мелукат», который освободит ваш разум и очистит дух. А я помогу вам соблюсти все каноны ритуала и расскажу о его значении.
- И финальный пункт нашего путешествия — потрясающий водопад Тегенунган. Мощный поток воды, летящей с высоты 25 метров, не оставит вас равнодушными!
По пути я расскажу вам всё, что знаю о Бали. О наших обычаях и церемониях, о культуре и традициях, о праздниках, которых у нас великое множество. Также вас ждут любопытные факты о достопримечательностях на маршруте.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида и минеральная вода входят в стоимость
- Отдельно оплачиваются входные билеты — в сумме примерно $25/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или мой брат, также профессиональный гид
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид на Бали
Уважаемые гости, меня зовут Ваян, я коренной балиец. Знаю всё о своей родине и свободно говорю по-русски. Буду рад открыть для вас уникальные традиции, историю, культуру, религию, природу и достопримечательности острова.
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Убуд
Выездные
Самое главное
Популярные места
Почувствовать себя местным
Рисовые террасы
Уникальный опыт
Храм Танах-Лот
Лес обезьян
Водопад Тегенунган
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