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экскурсию и отлично поддерживает беседу. Посетили все, что запланировали, нигде никто не торопил, помогли сделать фотографии всей семьи и решили все организационные моменты. Очень понравился храм Таном лот, шикарные виды, есть питон и игуаны для фото в парке. Великолепные водопады, много инстаграмных мест. В лесу обезьян дают корм для обезьян и воду посетителям, с нами помимо Гида и водителя ходил гид от леса обезьян и помогал их покормить и следил, чтобы обезьяны нас не обидели. Рисовые плантации завораживают. Зелено и красиво. Можно прокатиться на зип Лайне и на качелях. На кофейных плантациях дали продегустировать множество видов кофе и чая, а также погладить зверя лювака, что было самое милое за поездку!) однозначно рекомендую данную экскурсию как первое знакомство с Бали! А также гида Ясу как спутника на ней.