Это одна из самых интересных экскурсий на Бали! Вы откроете для себя остров с разных сторон: познакомитесь с его природой, архитектурой, религией, культурой.
Посетите Лес обезьян, побываете в древнем храме Танах Лот, увидите рисовые террасы и кофейные плантации, где производят самый дорогой кофе в мире. Как коренной балиец я обещаю вам полное погружение в местный колорит!
Посетите Лес обезьян, побываете в древнем храме Танах Лот, увидите рисовые террасы и кофейные плантации, где производят самый дорогой кофе в мире. Как коренной балиец я обещаю вам полное погружение в местный колорит!
Описание экскурсии
- Наше путешествие начнётся в одном из балийских мест силы — древнем храме Танах Лот. Это один из 3 основных храмов на острове, построенный для поклонения богу океана.
- Далее переместимся в Убуд, где погуляем по Лесу обезьян с фантастически красивой дикой природой. В джунглях «спрятаны» храмы и статуи, которые добавляют колорита этому месту.
- Посетим рисовые террасы Тегаллаланг. Посмотрим, как выращивают рис на острове и полюбуемся завораживающими видами.
- Побываем на кофейных плантациях, где производят самый дорогой и специфически сорт кофе в мире — копи лювак.
- Заедем в храм очищения Гунунг Кави Себату. Сюда добираются немногие туристы, поэтому здесь сохранилась гармоничная и уединённая атмосфера. Храм знаменит своими святыми источниками: если захотите, сможете пройти обряд очищения «Мелукат», который освободит ваш разум и очистит дух. А я помогу вам соблюсти все каноны ритуала и расскажу о его значении.
- И финальная точка нашего путешествия — потрясающий водопад Улу-Петану, один из самых красивых на Бали. Тропическая река мощным потоком воды обрушивается с высоты 25 метров и никого не оставляет равнодушным.
По пути я расскажу вам всё, что знаю о Бали. О наших обычаях и церемониях, о культуре и традициях, о праздниках, которых у нас великое множество. Также вас ждут любопытные факты о достопримечательностях на маршруте.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном минивэне с кондиционером, услуги гида и минеральная вода входят в стоимость
- С вами буду я или мой брат, также профессиональный гид
- храм Танах лот — 75 000 рупий за чел.
- лес обезьян — 75 000 рупий за чел.
- рисовые террасы — 50 000 рупий за чел.
- храм Гунунг Кави — 50 000 рупий за чел.
- водапад — 30 000 рупий за чел.
- трансфер из районов Санур, Нуса-Дуа, Джимбаран и Кута — $10 за всех
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля/вилла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 917 туристов
Я коренной балиец. Знаю всё о своей родине и свободно говорю по-русски. Буду рад с моими коллегами-гидами открыть для вас уникальные традиции, историю, культуру, религию, природу и достопримечательности острова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 114 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 29 июн 2026
Все прошло просто замечательно! У нас был гид Яса и водитель. Яса хорошо говорит на русском языке, очень внимательный , вежливый и с юмором. Знает много исторических фактов, интересно рассказывает
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6 июля 2026 года Ваян устроил нам настоящее приключение на острове. Здесь мы в первый раз и важно было влюбить нас в остров с первого взгляда. Ваяну это удалось на
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И
экскурсия прошла замечательно, все заявленные места мы посетили, гид Ваян неплохо говорит на русском, ответил на наш миллион вопросов и про достопримечательности и про быт и традиции балийцев, в целом очень позитивный и приятный человек. для передвижения был полноценный микроавтобус для нашей группы из 6 человек, что дополнило положительные впечатления!
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Это отличный гид, с очень хорошим русским языком. Очень хорошо рассказал про быт и обычаи Бали. Всегда находился рядом, отвечал на любые вопросы. жаль что не сразу нашли такого отличного гида, заказывали ещё одну экскурсию через Ваяна, так же всё супер, был его брат, но это не важно, всё на высшем уровне. Рекомендую!!!!
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Сказать, что всё было интересно и что это просто самый лучший день — значит ничего не сказать! Мы остались в абсолютном восторге от обзорной экскурсии. Ваян — потрясающий гид и
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Е
Очень интересная и красочная экскурсия! Большое спасибо гиду Ваяну! Все локации очень понравились - красивый храм, милейшие обезьянки, занимательные рисовые плантации и конечно потрясающий водопад! Много узнали, посмотрели и напитались впечатлений! Спасибо!
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