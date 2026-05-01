Вас ждёт одно из самых впечатляющих приключений в Индонезии.
Ночью вы подниметесь на вулкан Иджен на острове Ява, увидите знаменитые синие огни и спуститесь к бирюзовому кислотному озеру в кратере. А затем встретите рассвет среди вулканических пейзажей и облаков серного дыма. Поездка долгая, но она стоит того, чтобы пройти этот фантастически красивый маршрут!
Ночью вы подниметесь на вулкан Иджен на острове Ява, увидите знаменитые синие огни и спуститесь к бирюзовому кислотному озеру в кратере. А затем встретите рассвет среди вулканических пейзажей и облаков серного дыма. Поездка долгая, но она стоит того, чтобы пройти этот фантастически красивый маршрут!
Описание экскурсии
18:00–19:00 — выезд из отеля на Бали
Дорога до порта (~4 ч). По пути будет возможность отдохнуть перед ночным восхождением
Переправа на Яву (~40 мин)
Дорога к подножию вулкана Иджен (~1 ч)
2:00 — начало восхождения
Подъём в сопровождении проводника (~2–2,5 ч)
Синие огни. Если вулкан будет спокоен, вы спуститесь в кратер к кислотному озеру Кава Иджен
Спуск в кратер (~20 мин)
Рассвет на вершине на высоте около 2800 метров
9:00 — спуск и возвращение
16:00–17:00 — ориентировочное прибытие на Бали
Организационные детали
- С вами будет англоговорящий проводник из нашей команды
- Едем на Toyota Avanza или Toyota Hiace — в зависимости от размера группы
- Все билеты и экосборы входят в стоимость. Питьевую воду, фонарик и защитную маску мы предоставляем. Еду вам нужно взять с собой
- Важно: спуск в кратер зависит от уровня вулканической активности и может быть отменён по соображениям безопасности
- Экскурсия подходит участникам от 12 лет. Специальная подготовка не требуется, но важно быть готовыми к ночному восхождению
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1797 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне пары фраз, а по-настоящему: живо, грамотно и
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии на «Вулкан Иджен: ночное восхождение и рассвет над кратером (на английском)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить вулкан Батур на джипе
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:00
31 мая в 03:00
$155 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вулкан Иджен: ночное восхождение и спуск в кратер (мини-группа)
Увидеть крупнейшее кислотное озеро в мире, феномен синих огней и встретить завораживающий рассвет
Начало: На парковке Pizza Hut в Джимбаране или McDonald’s ...
Расписание: в среду и воскресенье в 17:30
3 июн в 17:30
7 июн в 17:30
$148 за человека
Индивидуальная
Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани
Скрытый водопад, отель с бассейном, треккинг на вулкан без спешки и рассказы о Бали (всё включено)
Начало: У вашего отеля/виллы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$240 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вулкан Батур: восхождение и встреча рассвета
Подняться на вершину вулкана с опытным проводником и полюбоваться фантастическими видами
Начало: В лобби отеля
31 мая в 01:00
1 июн в 01:00
$85 за всё до 6 чел.
от $360 за человека