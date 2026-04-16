Батур — действующий вулкан, расположенный на высоте 1717 метров. Подъём на него займёт около часа, спуск чуть меньше. С вершины вам откроются ошеломительные панорамы кальдеры, гор, озёр и застывших полей лавы. А картину медленно восходящего над облаками солнца просто невозможно передать словами. Это то, что нужно увидеть!
Описание экскурсии
Покорение Батура
Мы заедем за вами в отель в 2 ночи и отправимся к вулкану. У подножия нас встретит местный опытный гид с горячим чаем, кофе и блинчиками. После лёгкого завтрака вы отправитесь с ним в путь. Половину пути до вершины проедете на машине, вторую половину пройдёте пешком по природной тропе. Подъём не сложный, но тем, кто впервые совершает восхождение, может быть труднее, поэтому рассчитывайте свои силы. Наградой за усилия станут ошеломительные рассветные виды на соседний вулкан Агунг, горы Абанг и Трунян. На вершине вам предложат второй завтрак: отварные яйца, банановый хлеб и вода.
Организационные детали
- Билет на вулкан Батур оплачивается дополнительно — $20 с чел.
- Я или мои братья будем сопровождать вас в трансфере. На треке с вами будет местный гид-проводник
- Маршрут рассчитан на людей со средней физической подготовкой
- Погода на вулкане непредсказуемая. Возможны туман, дождь и низкая видимость. Возьмите тёплую одежду и наденьте удобную обувь
- В стоимость включены 2 небольших завтрака: перед подъёмом и на вершине
- В стоимость включён трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Убуд, Чангу и обратно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2481 туриста
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия на вулкан понравилась. Подьем непростой, я читала отзывы, поэтому когда на асфальтированной дороге почувствовала, что начинаю уставать, воспользовалась любезно предложенным байком) на байке тоже кстати то еще приключение, по
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П
Сегодня был на экскурсии на вулкане. Впечатления остались самые приятные, невероятной красоты виды открываются сверху. Трекинг не самый простой, особенно на втором участке пути, поэтому если физическая подготовка не очень
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П
Организация поездки была безупречной. Все гиды отлично владеют английским, а организатор ещё и русским языком:) Единственное что удручает, так это огромное количество физически слабых людей, которые идут крайне медленно. Это
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Ю
Спасибо, прекрасно организована экскурсия, замечательный водитель, который на хорошем русском языке рассказывал нам о жизни на Бали. Перед встречей подробно рассказали, что и как будет, что с собой взять. Потом напомнили в день самой экскурсии. Только приятные впечатления.
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А
Не понравилась организация экскурсии. в конце после спуска всех остальных туристов сразу же забирали на машинах, они подъезжали прям к спуску. нас же заставили после спуска идти ещё 30-40 минут
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна! спасибо за ваш отзыв. Мы очень сожалеем, что вам не довольно с этого поездка. Мы с радостью принимаем хорошие или плохие отзывы как ориентир для улучшения наших услуг в будущем.
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Отличная экскурсия! Нам повезло с погодой! Виды потрясающие! По сложности подъема не могу сказать, все зависит от физической подготовки, но не легко это однозначно. Теплая одежда и удобная обувь обязательна.
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