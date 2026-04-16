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или вы с детьми, лучше написать организатору заранее и узнать возможность добрать максимально высоко на машине, однако даже при этом часть пути пройдется идти вверх. В плане организации все очень здорово - водитель забрал вовремя из отеля по пути рассказывая интересные факты про Бали и отвечая на наши вопросы. По приезду в промежуточный лагерь угостили легким завтраком (блин с шоколадной пастой и поджаренным бананом и кофе/чай на выбор). Далее поделили на группы (кто потом поедет на источники за доп плату 200тыс рупий с человека и те, кто сразу поедет обратно). Далее повезли к подножью вулкана, где встретил англоговорящий гид. Трекинг на сам вулкан в одну сторону занимает 2 часа. Какой-то время дают на фото + организатор через водителя и гид также передает лешкий завтрак и затем спуск обратно. Затем мы с группой поехали на источники, после трекинга совсем неплохо. После того как вернулись в первый промежуточный лагерь нас через дегустацию на кофейной плантации отвезли в отель. Большое спасибо Кришну - очень вежливо и спокойно ждал все время, по пути завез в магазин, обменник и пообедать в хорошее кафе. Большая ему благодарность за этот день и что учел все пожелания!

Из дополнительных рекомендаций: точно возьмите футболку, чтобы переодеться на обратном пути, накануне перед подъемом не принимайте пищу в незнакомых местах (кафе/ресторанах), можно на вечер после трекинга записаться на массаж - лишним точно не будет после такой физической нагрузки.