Мои заказы

Вулкан Батур: восхождение и встреча рассвета

Подняться на вершину вулкана с опытным проводником и полюбоваться фантастическими видами
Батур — действующий вулкан, расположенный на высоте 1717 метров. Подъём на него займёт около часа, спуск чуть меньше. С вершины вам откроются ошеломительные панорамы кальдеры, гор, озёр и застывших полей лавы. А картину медленно восходящего над облаками солнца просто невозможно передать словами. Это то, что нужно увидеть!
4.7
62 отзыва
Вулкан Батур: восхождение и встреча рассвета
Вулкан Батур: восхождение и встреча рассвета
Вулкан Батур: восхождение и встреча рассвета

Описание экскурсии

Покорение Батура

Мы заедем за вами в отель в 2 ночи и отправимся к вулкану. У подножия нас встретит местный опытный гид с горячим чаем, кофе и блинчиками. После лёгкого завтрака вы отправитесь с ним в путь. Половину пути до вершины проедете на машине, вторую половину пройдёте пешком по природной тропе. Подъём не сложный, но тем, кто впервые совершает восхождение, может быть труднее, поэтому рассчитывайте свои силы. Наградой за усилия станут ошеломительные рассветные виды на соседний вулкан Агунг, горы Абанг и Трунян. На вершине вам предложат второй завтрак: отварные яйца, банановый хлеб и вода.

Организационные детали

  • Билет на вулкан Батур оплачивается дополнительно — $20 с чел.
  • Я или мои братья будем сопровождать вас в трансфере. На треке с вами будет местный гид-проводник
  • Маршрут рассчитан на людей со средней физической подготовкой
  • Погода на вулкане непредсказуемая. Возможны туман, дождь и низкая видимость. Возьмите тёплую одежду и наденьте удобную обувь
  • В стоимость включены 2 небольших завтрака: перед подъёмом и на вершине
  • В стоимость включён трансфер из районов Кута, Семиньяк, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Убуд, Чангу и обратно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2481 туриста
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
3
3
2
1
1
1
Татьяна
Экскурсия на вулкан понравилась. Подьем непростой, я читала отзывы, поэтому когда на асфальтированной дороге почувствовала, что начинаю уставать, воспользовалась любезно предложенным байком) на байке тоже кстати то еще приключение, по
читать дальшеуменьшить

тропинке серпантинной вверх. аттракцион такой))) далее метров 200 вверх все равно идете пешком, меня сопровождал местный продавец всякой всячины. Все очень дружелюбные, супер фрэндли, аккуратненько довели до лавочки и посадили ждать группу. Муж шел с группой, подьем не из легких, рассчитывайте свои силы. Рассвет бесподобен. С погодой нам повезло🙂оно того однозначно стоит. Нашим водителем был Ваян, очень веселый парень. на источники мы не пошли. забрали нас вовремя, так же после подьема напоили чаем/кофе и отвезли обратно.

Экскурсия на вулкан понравилась. Подьем непростой, я читала отзывы, поэтому когда на асфальтированной дороге почувствовала, что
Экскурсия на вулкан понравилась. Подьем непростой, я читала отзывы, поэтому когда на асфальтированной дороге почувствовала, что
Экскурсия на вулкан понравилась. Подьем непростой, я читала отзывы, поэтому когда на асфальтированной дороге почувствовала, что
Вам был полезен этот отзыв?
П
Сегодня был на экскурсии на вулкане. Впечатления остались самые приятные, невероятной красоты виды открываются сверху. Трекинг не самый простой, особенно на втором участке пути, поэтому если физическая подготовка не очень
читать дальшеуменьшить

или вы с детьми, лучше написать организатору заранее и узнать возможность добрать максимально высоко на машине, однако даже при этом часть пути пройдется идти вверх. В плане организации все очень здорово - водитель забрал вовремя из отеля по пути рассказывая интересные факты про Бали и отвечая на наши вопросы. По приезду в промежуточный лагерь угостили легким завтраком (блин с шоколадной пастой и поджаренным бананом и кофе/чай на выбор). Далее поделили на группы (кто потом поедет на источники за доп плату 200тыс рупий с человека и те, кто сразу поедет обратно). Далее повезли к подножью вулкана, где встретил англоговорящий гид. Трекинг на сам вулкан в одну сторону занимает 2 часа. Какой-то время дают на фото + организатор через водителя и гид также передает лешкий завтрак и затем спуск обратно. Затем мы с группой поехали на источники, после трекинга совсем неплохо. После того как вернулись в первый промежуточный лагерь нас через дегустацию на кофейной плантации отвезли в отель. Большое спасибо Кришну - очень вежливо и спокойно ждал все время, по пути завез в магазин, обменник и пообедать в хорошее кафе. Большая ему благодарность за этот день и что учел все пожелания!
Из дополнительных рекомендаций: точно возьмите футболку, чтобы переодеться на обратном пути, накануне перед подъемом не принимайте пищу в незнакомых местах (кафе/ресторанах), можно на вечер после трекинга записаться на массаж - лишним точно не будет после такой физической нагрузки.

Сегодня был на экскурсии на вулкане. Впечатления остались самые приятные, невероятной красоты виды открываются сверху. Трекинг
Сегодня был на экскурсии на вулкане. Впечатления остались самые приятные, невероятной красоты виды открываются сверху. Трекинг
Вам был полезен этот отзыв?
П
Организация поездки была безупречной. Все гиды отлично владеют английским, а организатор ещё и русским языком:) Единственное что удручает, так это огромное количество физически слабых людей, которые идут крайне медленно. Это
читать дальшеуменьшить

мероприятие действительно предназначено для тех, кто находится в хорошей физической форме. Однако это не имеет никакого отношения к организаторам:) Также я не рекомендую посещение горячих источников, так как там очень много людей и мух. Но в целом я очень счастлива и довольна экскурсией, спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Спасибо, прекрасно организована экскурсия, замечательный водитель, который на хорошем русском языке рассказывал нам о жизни на Бали. Перед встречей подробно рассказали, что и как будет, что с собой взять. Потом напомнили в день самой экскурсии. Только приятные впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Не понравилась организация экскурсии. в конце после спуска всех остальных туристов сразу же забирали на машинах, они подъезжали прям к спуску. нас же заставили после спуска идти ещё 30-40 минут
читать дальшеуменьшить

вдоль дороги с оживленным движением до парковки. это очень испортило впечатление.
по сути вы платите за организацию трансфера от отеля к вулкану и всё, потому что работа гида-проводника, который сопровождает вас на восхождении, оплачивается отдельно.
ещё бы порекомендовала организатору давать налобные фанарики, а не ручные, потому что порой нужно помогать себе руками, в целом удобнее и безопаснее когда руки свободны само восхождение прошло хорошо, это действительно непросто, как и предупреждал гид, но вполне реально осилить человеку со средней физической подготовкой. подъем стоит того, чтобы увидеть красоту. нам повезло с погодой

Не понравилась организация экскурсии. в конце после спуска всех остальных туристов сразу же забирали на машинах,
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна! спасибо за ваш отзыв. Мы очень сожалеем, что вам не довольно с этого поездка. Мы с радостью принимаем хорошие или плохие отзывы как ориентир для улучшения наших услуг в будущем.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Отличная экскурсия! Нам повезло с погодой! Виды потрясающие! По сложности подъема не могу сказать, все зависит от физической подготовки, но не легко это однозначно. Теплая одежда и удобная обувь обязательна.
читать дальшеуменьшить

Водитель который забирал из отеля хорошо говорит на русском, аккуратно водит машину, много с ним разговаривали. На вершине вулкана, пока ждали рассвет, предложили горячий чай, блинчик и вареное яйцо. Спуск проходит по другому маршруту, немного легче.

Отличная экскурсия! Нам повезло с погодой! Виды потрясающие! По сложности подъема не могу сказать, все зависит
Отличная экскурсия! Нам повезло с погодой! Виды потрясающие! По сложности подъема не могу сказать, все зависит
Отличная экскурсия! Нам повезло с погодой! Виды потрясающие! По сложности подъема не могу сказать, все зависит
Отличная экскурсия! Нам повезло с погодой! Виды потрясающие! По сложности подъема не могу сказать, все зависит
Отличная экскурсия! Нам повезло с погодой! Виды потрясающие! По сложности подъема не могу сказать, все зависит
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии на «Вулкан Батур: восхождение и встреча рассвета»

Покорить вулкан Батур на джипе
Джиппинг
На машине
8 часов
215 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить вулкан Батур на джипе
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:00
11 авг в 03:00
от $155 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
Джиппинг
На машине
8 часов
102 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
Прокатиться на открытом джипе, встретить рассвет на вулкане и отдохнуть в горячих источниках
Начало: В лобби отеля
Завтра в 03:30
11 авг в 03:30
от $180 за всё до 2 чел.
Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани
На машине
Сплавы и рафтинг
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Лучший способ встретить рассвет на вулкане Батур! Поездка с ночёвкой в Кинтамани
Скрытый водопад, отель с бассейном, треккинг на вулкан без спешки и рассказы о Бали (всё включено)
Начало: У вашего отеля/виллы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $240 за человека
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
На машине
10 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Незабываемый рассвет на вулкане Батур
Восхождение на вулкан, термальные источники и кофейные плантаций
Завтра в 02:00
10 авг в 02:00
от $170 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали
от $85 за экскурсию