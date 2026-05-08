Представьте: спокойное море и небольшая яхта, мягко скользящая вдоль берега. Никаких толп, никаких маршрутов — только вы, океан и берег Бали. Вокруг — золотой свет заката, шелест волн и огни прибрежных кафе, отражающиеся в воде.
Описание экскурсии
16:30 – отправление из порта Санур
16:45–17:45 — путешествие вдоль побережья. Плавно идём по волнам от восточной части острова к западной, наслаждаясь морским бризом и панорамными видами
*17:45–18:20 — кульминация вечера. Встречаем золотой закат у берегов западного Бали — идеальное время для атмосферных фото и отдыха
*18:20 — обратный путь. Возвращаемся к восточному побережью в лучах заходящего солнца
*18:40–18:50 — прибытие в порт
Тайминг может корректироваться по желанию гостей
Организационные детали
- Вместимость яхты — до 8 чел. На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров и аптечка
- Отдельно по желанию оплачивается: трансфер от отеля и обратно, услуги русскоговорящего гида, фото- и видеосъёмка на борту, фрукты, напитки и снэки — стоимость по запросу
- С вами будет лицензированный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сануре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Эрик — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 363 туристов
Я — член дружной команды гидов. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. В нашей команде есть англоговорящие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Благодарим за организацию поездки на катере на закате. Нам очень понравилось. Доброжелательная команда, организовали трансфер от отеля, предложили напитки и фрукты, помогли с фотосъемкой.
