9:30 — ворота Хандара. Вы увидите знаменитые расколотые ворота в балийском стиле candi bentar, которые символизируют переход из физического мира в духовный. Гид объяснит их философию, а вы сделаете фотографии на фоне туманных гор или зелёного поля для гольфа
11:00 — водопад Секумпул. Спуститесь по живописной тропе через джунгли к комплексу из семи каскадов. Шум воды слышен издалека, а при ярком солнце в брызгах образуются радуги
12:00 — обед
15:00 — рисовые террасы Джатилувих. Увидите пейзаж, ради которого многие приезжают на Бали: бесконечные изумрудные поля, мягкие линии холмов и тишина, которую нарушает только звук воды. Террасы входят в список ЮНЕСКО и считаются одними из самых красивых на острове. Здесь хочется не спешить, а просто смотреть, дышать и запоминать
16:30 — священное дерево Баян. Его балийцы считают местом силы. Оно окутано легендами, а под его огромной кроной ощущается особое спокойствие. Если будем успевать по времени, можем вместо этой локации доехать до храма на воде Танах Лот
18:00 (19:00)–20:00 (21:00) — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле. По желанию за доплату можно поехать группой до 13 человек на микроавтобусе Toyota Hiace. Также в нашем автопарке есть люксовый автомобиль Toyota Alphard. Подробности — в переписке
Дополнительно оплачиваются обед и билеты: на рисовые террасы — $5, ворота — $3, водопад Секумпул — $10
Маршрут до старта экскурсии можно скорректировать под ваши пожелания. Например, вместо 1–2 локаций, мы можем включить посещение храма Танах Лот, либо заменить водопад Секумпул на другой
На воротах Хандара всегда длинная очередь на фото, если вы планируете сделать там кадры — поездка может затянуться
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 363 туристов
Я — член дружной команды гидов. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. В нашей команде есть англоговорящие читать дальшеуменьшить
и русскоговорящие гиды-водители. Мы знаем самые интересные места + возим на соседние острова.
Всегда готовы предоставить высокий сервис для наших гостей и подстроить маршруты под ваши пожелания. Будем рады работать для вас!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Казанцева
Побывала на экскурсии «Зеленое сердце Бали». Всё было замечательно: начиная от знания русского языка гидом, интересного общения с ним, посещенных мест и полученных эмоций ❤️ Впервые попробовала дуриан, который по пути на водопад мне помог выбрать гид. Это было восхитительно! Водопад Секумпул - просто невероятный 🥹 Его посещение - моё самое запоминающееся событие на Бали! Однозначно всем рекомендую данный тур.
