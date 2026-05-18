Зелёное сердце Бали: террасы, водопады и сакральные места

Посмотреть на ворота Хандара, водопад Секумпул, рисовые террасы Джати Лувих, священное дерево Баян
Вы увидите Бали таким, каким его знают местные: островом силы, воды и земли.

Рисовые террасы здесь — часть древней философии, священное дерево хранит легенды поколений, а водопад среди джунглей напоминает, насколько природа острова дикая и живая.

Русскоговорящий гид расскажет о балийской культуре и религии, а ещё поможет сделать эффектные фотографии на память.
Описание экскурсии

7:30 — выезд из отеля

9:30 — ворота Хандара. Вы увидите знаменитые расколотые ворота в балийском стиле candi bentar, которые символизируют переход из физического мира в духовный. Гид объяснит их философию, а вы сделаете фотографии на фоне туманных гор или зелёного поля для гольфа

11:00 — водопад Секумпул. Спуститесь по живописной тропе через джунгли к комплексу из семи каскадов. Шум воды слышен издалека, а при ярком солнце в брызгах образуются радуги

12:00 — обед

15:00 — рисовые террасы Джатилувих. Увидите пейзаж, ради которого многие приезжают на Бали: бесконечные изумрудные поля, мягкие линии холмов и тишина, которую нарушает только звук воды. Террасы входят в список ЮНЕСКО и считаются одними из самых красивых на острове. Здесь хочется не спешить, а просто смотреть, дышать и запоминать

16:30 — священное дерево Баян. Его балийцы считают местом силы. Оно окутано легендами, а под его огромной кроной ощущается особое спокойствие. Если будем успевать по времени, можем вместо этой локации доехать до храма на воде Танах Лот

18:00 (19:00)–20:00 (21:00) — возвращение в отель

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле. По желанию за доплату можно поехать группой до 13 человек на микроавтобусе Toyota Hiace. Также в нашем автопарке есть люксовый автомобиль Toyota Alphard. Подробности — в переписке
  • Дополнительно оплачиваются обед и билеты: на рисовые террасы — $5, ворота — $3, водопад Секумпул — $10
  • Маршрут до старта экскурсии можно скорректировать под ваши пожелания. Например, вместо 1–2 локаций, мы можем включить посещение храма Танах Лот, либо заменить водопад Секумпул на другой
  • На воротах Хандара всегда длинная очередь на фото, если вы планируете сделать там кадры — поездка может затянуться
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик
Эрик — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 363 туристов
Я — член дружной команды гидов. Приветствую вас на этих райских островах и буду рад организовать трансфер и экскурсии для вас, вашей компании, вашей семьи. В нашей команде есть англоговорящие
и русскоговорящие гиды-водители. Мы знаем самые интересные места + возим на соседние острова. Всегда готовы предоставить высокий сервис для наших гостей и подстроить маршруты под ваши пожелания. Будем рады работать для вас!

Отзывы и рейтинг

Побывала на экскурсии «Зеленое сердце Бали». Всё было замечательно: начиная от знания русского языка гидом, интересного общения с ним, посещенных мест и полученных эмоций ❤️ Впервые попробовала дуриан, который по пути на водопад мне помог выбрать гид. Это было восхитительно! Водопад Секумпул - просто невероятный 🥹 Его посещение - моё самое запоминающееся событие на Бали! Однозначно всем рекомендую данный тур.
