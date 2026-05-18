Вы увидите Бали таким, каким его знают местные: островом силы, воды и земли. Рисовые террасы здесь — часть древней философии, священное дерево хранит легенды поколений, а водопад среди джунглей напоминает, насколько природа острова дикая и живая. Русскоговорящий гид расскажет о балийской культуре и религии, а ещё поможет сделать эффектные фотографии на память.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

7:30 — выезд из отеля

9:30 — ворота Хандара. Вы увидите знаменитые расколотые ворота в балийском стиле candi bentar, которые символизируют переход из физического мира в духовный. Гид объяснит их философию, а вы сделаете фотографии на фоне туманных гор или зелёного поля для гольфа

11:00 — водопад Секумпул. Спуститесь по живописной тропе через джунгли к комплексу из семи каскадов. Шум воды слышен издалека, а при ярком солнце в брызгах образуются радуги

12:00 — обед

15:00 — рисовые террасы Джатилувих. Увидите пейзаж, ради которого многие приезжают на Бали: бесконечные изумрудные поля, мягкие линии холмов и тишина, которую нарушает только звук воды. Террасы входят в список ЮНЕСКО и считаются одними из самых красивых на острове. Здесь хочется не спешить, а просто смотреть, дышать и запоминать

16:30 — священное дерево Баян. Его балийцы считают местом силы. Оно окутано легендами, а под его огромной кроной ощущается особое спокойствие. Если будем успевать по времени, можем вместо этой локации доехать до храма на воде Танах Лот

18:00 (19:00)–20:00 (21:00) — возвращение в отель

