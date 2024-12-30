Погружение в рай: шедевры человека и природы на двух индонезийских островах

Поплавать с мантами, изготовить кольцо, расслабиться на массаже и сделать подношение в храме
Отправляемся в экзотическую Индонезию, чтобы исследовать два острова — Бали и Нуса-Пениду — и получить массу ярких впечатлений! Вы объедете сакральные уголки и приобщитесь к культуре: сделаете подношение в храме,
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собственными руками изготовите серебряное кольцо на мастер-классе и понаблюдаете за народными танцами с огнём. Вас ждёт множество природных красот: пляжи, рисовые террасы, водопады, джунгли.

Познакомитесь и с представителями фауны: не раз встретите хитрых и любопытных обезьян и поплаваете среди гигантских мант. А также будете много купаться и загорать и расслабитесь на настоящем балийском массаже.

Погружение в рай: шедевры человека и природы на двух индонезийских островах
Погружение в рай: шедевры человека и природы на двух индонезийских островах
Погружение в рай: шедевры человека и природы на двух индонезийских островах
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 25+.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*.

*Фото гостиницы предоставлены организатором для примера в 1-м дне программы

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн, а также катера между островами.

Дети. Только 25+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Начало отдыха

Встретим вас у аэропорта и доставим в атмосферный отель в Убуде. Он удалён от шумного центра и окружён живописными рисовыми террасами. Сегодня отдохнём после долгого перелёта и наберёмся сил перед предстоящим насыщенным путешествием.

Начало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыха
2 день

Экскурсия в храм, релакс с видом на террасы

За завтраком познакомимся всей группой и поедем навстречу приключениям. Посетим особо почитаемое балийцами место — храм Себату у святого источника. Многие верят, что тут сбываются желания и уходят проблемы. Здесь мы проведём традиционную церемонию с благовониями и цветочными подношениями.

Поднимемся выше в горы и пообедаем с видом на вулкан Батур. Затем отдохнём в комплексе с бассейном, искупаемся и полюбуемся рисовыми террасами. Вечер проведём в спа, где запланирован балийский массаж.

Экскурсия в храм, релакс с видом на террасыЭкскурсия в храм, релакс с видом на террасыЭкскурсия в храм, релакс с видом на террасыЭкскурсия в храм, релакс с видом на террасы
3 день

Встреча с обезьянами, шопинг

После завтрака поедем в храмовый комплекс, где проживают более 300 обезьян. Погуляем по территории, покормим смелых и любопытных животных. Пообедав, устроим шопинг. В Убуде много небольших рынков, где продают сувениры, изделия ручной работы, одежду из натуральных тканей.

Встреча с обезьянами, шопингВстреча с обезьянами, шопингВстреча с обезьянами, шопингВстреча с обезьянами, шопинг
4 день

Прогулки по рисовым террасам и к водопадам

Встанем пораньше и поедем на север острова. Увидим впечатляюще красивые и масштабные рисовые террасы, охраняемые ЮНЕСКО. После обеда в видовом ресторане устроим лёгкий треккинг по живописной тропе к водопадам — не забудьте взять шлёпки, купальные принадлежности и полотенце. Вечером вернёмся в Убуд.

Прогулки по рисовым террасам и к водопадамПрогулки по рисовым террасам и к водопадамПрогулки по рисовым террасам и к водопадамПрогулки по рисовым террасам и к водопадам
5 день

Водопад, мастер-класс, чёрный пляж

Утром поедем к водопаду Гембленг, известному природными бассейнами и потрясающими видами на джунгли. Поучаствуем в мастер-классе и собственными руками изготовим серебряное кольцо. Закат проводим на пляже с чёрным вулканическим песком и вернёмся в отель.

Водопад, мастер-класс, чёрный пляжВодопад, мастер-класс, чёрный пляжВодопад, мастер-класс, чёрный пляжВодопад, мастер-класс, чёрный пляж
6 день

Пляжи Нуса-Пениды

На катере доберёмся к острову Нуса-Пенида (около 40 минут в пути). Заселимся в отель, окружённый дикими джунглями, с коттеджами и душевыми под открытым небом.

После обеда посетим 2 красивейших пляжа с белоснежными песками и стенами из скал вокруг. Будем загорать, купаться и много фотографировать.

Пляжи Нуса-ПенидыПляжи Нуса-ПенидыПляжи Нуса-ПенидыПляжи Нуса-Пениды
7 день

Снорклинг с мантами, отдых на пляже

Проснёмся рано и поедем на встречу с гигантскими обитателями океана — мантами. Они поражают размерами и абсолютно безопасны для людей. А плавание с ними рядом — это незабываемое впечатление!

Затем отправимся к визитной карточке острова — пляжу со скалой, напоминающей голову динозавра. Мы устроим фотосессию на её фоне, а затем спустимся к берегу. Путь будет сложным, зато внизу живописные пейзажи и мало людей. Купаться тут мы не рекомендуем из-за больших волн. При желании вы можете остаться наверху и вдоволь налюбоваться видами.

Снорклинг с мантами, отдых на пляжеСнорклинг с мантами, отдых на пляжеСнорклинг с мантами, отдых на пляжеСнорклинг с мантами, отдых на пляже
8 день

Релакс на Бали

На катере вернёмся на Бали и поселимся в отеле на полуострове Букит. Здесь раскинулись бесконечные пляжи, популярные у сёрферов, роскошные курорты, зелёные пастбища, вековые утёсы, традиционные деревеньки. Остаток дня проведём на одном из красивейших берегов.

Релакс на БалиРелакс на БалиРелакс на БалиРелакс на Бали
9 день

Отдых в Улувату

Позавтракаем и отправимся в мекку сёрферов — район Улувату. Заглянем в культовый бар с потрясающим видом на океан, а затем спустимся к пляжу среди скал, который обычно затоплен и доступен для посещения только во время отлива. Если у вас хорошая подготовка, рекомендуем покататься на доске.

После обеда поднимемся на скалу к храмовому комплексу, одному из самых почитаемых на Бали. Здесь открываются впечатляющие панорамы и живут хитрые обезьяны, которые обязательно попытаются у вас что-нибудь стащить, чтобы обменять на еду. Тут же мы проводим закат и понаблюдаем вечернее представление — народный танец кечак со сценами из Рамаяны и огнём.

Отдых в УлуватуОтдых в УлуватуОтдых в УлуватуОтдых в Улувату
10 день

Возвращение домой

До полудня — самостоятельный отдых. Затем — освобождение номеров и обратный трансфер к аэропорту.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 199
Новогодний (30.12.2024-08.01.2025)$2 299
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Все билеты, активности и экскурсии по программе
  • Снорклинг с мантами
  • 1 час массажа
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Виза - $35
  • Обратите внимание: стоимость тура в период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года составляет $2299 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасара, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Денпасара, после полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бали

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