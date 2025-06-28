Встречаемся в порту и отправляемся навстречу приключениям! Наш день начнётся с захватывающего снорклинга в Manta Point, где вы сможете увидеть величественных скатов. Эти гигантские морские обитатели проплывают совсем рядом — впечатления и кадры гарантированы!

После погружения нас ждёт вкусный обед в красивом ресторане на берегу океана. Следующей остановкой станет одно из самых впечатляющих природных чудес острова — пляж Броукен. Это место покоряет своей необычной природной аркой и бирюзовой водой. Идеальное сочетание для прогулок и фотографий!

Закат мы встретим на знаменитом пляже Келинкинг и полюбуемся скалой в форме динозавра.

Завершим день в уютном отеле с бассейном, откуда открывается вид на Бали.