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Виды с картинки: мини-тур по знаковым локациям острова Нуса-Пенида

Посетить самые знаменитые пляжи и насладиться снорклингом
На 2 дня переносимся в мир тропической красоты и релакса: поплаваем со скатами манта в их естественной среде обитания, посетим настоящее природное чудо, пляж Броукен и встретим закат на впечатляющей скале пляжа Келинкинг.

Вас ждут белоснежные пляжи Атух и Даймонд, расслабление в стильном пляжном клубе и ночёвка в отеле с бассейном, откуда открывается прекрасный вид на Бали.
Виды с картинки: мини-тур по знаковым локациям острова Нуса-Пенида
Виды с картинки: мини-тур по знаковым локациям острова Нуса-Пенида
Виды с картинки: мини-тур по знаковым локациям острова Нуса-Пенида

Описание тура

Организационные детали

Едем налегке, с собой важно взять защиту от солнца, купальные принадлежности, пару комплектов одежды. Вещи удобнее всего брать в небольшом рюкзаке или сумке. Обувь удобнее всего с креплением на пятке, например сандалии или кеды.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Jukung Dive Resort Penida в номерах с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В стоимость входит завтрак, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Будем передвигаться на минивэне Suzuki APV.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Оформляется по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Снорклинг с мантами, пляжи Броукен и Келинкинг

Встречаемся в порту и отправляемся навстречу приключениям! Наш день начнётся с захватывающего снорклинга в Manta Point, где вы сможете увидеть величественных скатов. Эти гигантские морские обитатели проплывают совсем рядом — впечатления и кадры гарантированы!

После погружения нас ждёт вкусный обед в красивом ресторане на берегу океана. Следующей остановкой станет одно из самых впечатляющих природных чудес острова — пляж Броукен. Это место покоряет своей необычной природной аркой и бирюзовой водой. Идеальное сочетание для прогулок и фотографий!

Закат мы встретим на знаменитом пляже Келинкинг и полюбуемся скалой в форме динозавра.

Завершим день в уютном отеле с бассейном, откуда открывается вид на Бали.

Снорклинг с мантами, пляжи Броукен и КелинкингСнорклинг с мантами, пляжи Броукен и КелинкингСнорклинг с мантами, пляжи Броукен и КелинкингСнорклинг с мантами, пляжи Броукен и Келинкинг
2 день

Пляжи Даймонд и Атух, отдых в пляжном клубе

Утром нас ждёт прогулка по живописной смотровой площадке с видом на пляж Даймонд — белоснежный песок, лазурные воды и отвесные скалы создают невероятный пейзаж.

Далее мы отправимся к самому пляжу Атух, чтобы спуститься по тропинке и окунуться в прозрачные воды. Место очаровывает своей уединённостью и природной красотой — купание здесь станет настоящим удовольствием.

После этого нас ждёт другой, не менее впечатляющий спуск — к самому пляжу Даймонд. Его окружённые пальмами берега словно сошли с открытки. Здесь вы сможете не только расслабиться, но и сделать потрясающие фото.

В завершение дня мы проведём время в самом стильном пляжном клубе острова. Лёгкая музыка, уютные лежаки и виды на океан создадут атмосферу абсолютного релакса.

Затем вы вернётесь в порт, откуда доберётесь до аэропорта и полетите домой, полные ярких эмоций. До новых встреч!

Пляжи Даймонд и Атух, отдых в пляжном клубеПляжи Даймонд и Атух, отдых в пляжном клубеПляжи Даймонд и Атух, отдых в пляжном клубеПляжи Даймонд и Атух, отдых в пляжном клубеПляжи Даймонд и Атух, отдых в пляжном клубеПляжи Даймонд и Атух, отдых в пляжном клубеПляжи Даймонд и Атух, отдых в пляжном клубе

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$143
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер по маршруту
  • Входные билеты
  • Лодка для снорклинга
  • Маски, ласты, подводная съёмка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до порта - около $20
Где начинаем и завершаем?
Начало: Sanur port, 7:50
Завершение: Sanur port, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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