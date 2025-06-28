Вас ждут белоснежные пляжи Атух и Даймонд, расслабление в стильном пляжном клубе и ночёвка в отеле с бассейном, откуда открывается прекрасный вид на Бали.
Описание тура
Организационные детали
Едем налегке, с собой важно взять защиту от солнца, купальные принадлежности, пару комплектов одежды. Вещи удобнее всего брать в небольшом рюкзаке или сумке. Обувь удобнее всего с креплением на пятке, например сандалии или кеды.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Jukung Dive Resort Penida в номерах с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В стоимость входит завтрак, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэне Suzuki APV.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
Снорклинг с мантами, пляжи Броукен и Келинкинг
Встречаемся в порту и отправляемся навстречу приключениям! Наш день начнётся с захватывающего снорклинга в Manta Point, где вы сможете увидеть величественных скатов. Эти гигантские морские обитатели проплывают совсем рядом — впечатления и кадры гарантированы!
После погружения нас ждёт вкусный обед в красивом ресторане на берегу океана. Следующей остановкой станет одно из самых впечатляющих природных чудес острова — пляж Броукен. Это место покоряет своей необычной природной аркой и бирюзовой водой. Идеальное сочетание для прогулок и фотографий!
Закат мы встретим на знаменитом пляже Келинкинг и полюбуемся скалой в форме динозавра.
Завершим день в уютном отеле с бассейном, откуда открывается вид на Бали.
Пляжи Даймонд и Атух, отдых в пляжном клубе
Утром нас ждёт прогулка по живописной смотровой площадке с видом на пляж Даймонд — белоснежный песок, лазурные воды и отвесные скалы создают невероятный пейзаж.
Далее мы отправимся к самому пляжу Атух, чтобы спуститься по тропинке и окунуться в прозрачные воды. Место очаровывает своей уединённостью и природной красотой — купание здесь станет настоящим удовольствием.
После этого нас ждёт другой, не менее впечатляющий спуск — к самому пляжу Даймонд. Его окружённые пальмами берега словно сошли с открытки. Здесь вы сможете не только расслабиться, но и сделать потрясающие фото.
В завершение дня мы проведём время в самом стильном пляжном клубе острова. Лёгкая музыка, уютные лежаки и виды на океан создадут атмосферу абсолютного релакса.
Затем вы вернётесь в порт, откуда доберётесь до аэропорта и полетите домой, полные ярких эмоций. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$143
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер по маршруту
- Входные билеты
- Лодка для снорклинга
- Маски, ласты, подводная съёмка
Что не входит в цену
- Перелёт до Бали и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до порта - около $20