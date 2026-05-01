Йога, сёрфинг и самопознание на Острове богов

Ретрит-тур на Бали с проживанием на вилле и восхождением на вулкан
Бали станет пространством, где можно замедлиться и переключить внимание на себя.

Будем начинать дни с йоги на вилле и завтрака от повара, затем вас ждут тренинги, время у океана и поездки.

Убуде откроются рисовые террасы, водопад, храмы и Лес обезьян, а в Улувату можно провести вечер на закате под звуки танца кечак.

В программе — сёрфинг с инструкторами и ночной выезд к вулкану, где мы встретим рассвет над облаками. Оставили свободные дни для отдыха в бич-клабах, спа или у бассейна.

Описание тура

Организационные детали

Документы и финансы
Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на дату въезда. Авиабилеты и страховка (с покрытием активного отдыха, включая сёрфинг) — в распечатанном виде или на телефоне. Рекомендуется брать наличные доллары нового образца (после 2006 года) или евро. При необходимости аренды байка — международные водительские права.

Одежда
Лёгкие вещи из натуральных тканей (хлопок, лён, вискоза). 2–3 комплекта одежды для йоги и практик. Минимум 2 комплекта купальников. Отдельный комплект одежды для вечерних выходов.

Экипировка для вулкана
Тёплая кофта или ветровка, спортивные штаны или леггинсы, тёплые носки, кроссовки с хорошим протектором. На рассвете температура на вершине может опускаться до +10… +12 °C.

Косметичка и аптечка
Солнцезащитный крем SPF 50+, средства после загара, репелленты, личная аптечка (пластыри, антисептик, средства для пищеварения, индивидуальные лекарства), гигиеническая помада. Солнцезащитные очки и головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство

Прибытие на Бали. В 17:00 — заезд и размещение на вилле. Вечером познакомимся друг с другом в неформальной обстановке на приветственной встрече.

2 день

Поездка в Убуд

Начнём утро с завтрака в 8:00. В 9:00 отправимся в Убуд — культурное сердце острова. По дороге заедем к храмам, увидим водопад, прогуляемся по рисовым террасам и заглянем в Лес обезьян.

3 день

Йога, церемония Меласти и храм Улувату

В 7:00 начнём день с йоги, затем позавтракаем. С 9:30 до 13:00 пройдёт общая групповая встреча. После отправимся на церемонию Меласти — традиционный ритуал с подношениями богам.

Вечером поедем в храм Улувату, где встретим закат и увидим мистический танец кечак.

4 день

Прокладываем путь к любви и принятию

Утром — йога в 7:00 и завтрак в 9:00. С 10:00 до 13:30 первая группа будет на тематической встрече, а вторая проведёт время на пляже. После перерыва, с 14:00 до 17:30, группы поменяются.

5 день

Покорение волн

В 9:00 отправимся на занятие сёрфингом под руководством опытных инструкторов. После обеда останется свободное время: можно отдохнуть на пляже или провести время в бич-клабах.

6 день

Исследование телесных блоков и освобождение

День начнём с йоги в 7:00 и завтрака в 9:00. С 10:00 до 13:30 вторая группа будет участвовать в тематической встрече, а первая отправится на пляж. С 14:00 до 17:30 группы поменяются. В 18:00 пройдёт танцевальная терапия.

7 день

Встреча со своей теневой стороной

Утром — йога в 7:00 и завтрак в 9:00. С 10:00 до 13:30 первая группа примет участие во встрече, а вторая проведёт время на пляже. С 14:00 до 17:30 группы поменяются.

Ночью, в 2:00, выедем к вулкану, чтобы встретить рассвет над облаками.

8 день

День для себя

Свободный день. Можно отдохнуть, исследовать остров или посвятить время личным практикам. При желании — отдых в бич-клабах, спа или посещение местных достопримечательностей.

9 день

Тематическая встреча "отражение истинного"Я ""

В 9:00 — завтрак. С 10:00 до 13:30 вторая группа будет на встрече, а первая отправится на пляж. С 14:00 до 17:30 группы поменяются. Вечером — заключительный ужин.

10 день

Время для себя

День отдыха. Можно посвятить время прогулкам, шопингу, спа или релаксу на пляже.

11 день

Окончание тура

Завтрак и подготовка к отъезду. Выезд из отеля — до 11:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)170 000 ₽
1-местное размещение220 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы
  • Услуги гидов, инструкторов и тренеров
  • Экскурсии и входные билеты
  • Ежедневные психологические группы и практики
  • Сёрфинг
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно
  • Остальное питание
  • Катание на качелях над пропастью
  • Прогулка по стеклянному мосту
  • Отдых в бич-клабе
  • Купание в горячих источниках после восхождения на вулкан
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Денпасара, 17:00
Завершение: Денпасар, 11:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена
Алена — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алёна Меланко. Я — психолог, гештальт-терапевт с 10-летним опытом, ведущий групп. Моя миссия — помогать людям обретать себя через глубокую терапию и осознанные путешествия. Мы предлагаем не просто поездки,
а трансформационные туры на Бали. Это уникальное пространство, где за 10 дней интенсивной работы в группе вы сможете: • Перезагрузить внутреннее состояние, найти ресурс и новые смыслы. • Прожить сильные эмоции в безопасном поле под нашим чутким руководством и поддержкой команды экспертов (психологи, гиды, инструкторы по йоге, сёрфингу, танцевальной терапии и телесным практикам). • Познать себя через уникальный опыт: восхождение на вулкан, погружение в культуру Бали, практики для соединения с телом и природой. Я верю, что настоящее путешествие — это когда ты возвращаешься домой не просто отдохнувшим, а обновлённым. Для меня важна каждая деталь, создающая комфортную и поддерживающую среду, чтобы вы могли максимально раскрыться и прожить новый опыт.

