Бали станет пространством, где можно замедлиться и переключить внимание на себя.Будем начинать дни с йоги на вилле и завтрака от повара, затем вас ждут тренинги, время у океана и поездки.

Убуде откроются рисовые террасы, водопад, храмы и Лес обезьян, а в Улувату можно провести вечер на закате под звуки танца кечак. В программе — сёрфинг с инструкторами и ночной выезд к вулкану, где мы встретим рассвет над облаками. Оставили свободные дни для отдыха в бич-клабах, спа или у бассейна.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Документы и финансы

Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на дату въезда. Авиабилеты и страховка (с покрытием активного отдыха, включая сёрфинг) — в распечатанном виде или на телефоне. Рекомендуется брать наличные доллары нового образца (после 2006 года) или евро. При необходимости аренды байка — международные водительские права.

Одежда

Лёгкие вещи из натуральных тканей (хлопок, лён, вискоза). 2–3 комплекта одежды для йоги и практик. Минимум 2 комплекта купальников. Отдельный комплект одежды для вечерних выходов.

Экипировка для вулкана

Тёплая кофта или ветровка, спортивные штаны или леггинсы, тёплые носки, кроссовки с хорошим протектором. На рассвете температура на вершине может опускаться до +10… +12 °C.

Косметичка и аптечка

Солнцезащитный крем SPF 50+, средства после загара, репелленты, личная аптечка (пластыри, антисептик, средства для пищеварения, индивидуальные лекарства), гигиеническая помада. Солнцезащитные очки и головной убор.