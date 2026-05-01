Будем начинать дни с йоги на вилле и завтрака от повара, затем вас ждут тренинги, время у океана и поездки.
В
Описание тура
Организационные детали
Документы и финансы
Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на дату въезда. Авиабилеты и страховка (с покрытием активного отдыха, включая сёрфинг) — в распечатанном виде или на телефоне. Рекомендуется брать наличные доллары нового образца (после 2006 года) или евро. При необходимости аренды байка — международные водительские права.
Одежда
Лёгкие вещи из натуральных тканей (хлопок, лён, вискоза). 2–3 комплекта одежды для йоги и практик. Минимум 2 комплекта купальников. Отдельный комплект одежды для вечерних выходов.
Экипировка для вулкана
Тёплая кофта или ветровка, спортивные штаны или леггинсы, тёплые носки, кроссовки с хорошим протектором. На рассвете температура на вершине может опускаться до +10… +12 °C.
Косметичка и аптечка
Солнцезащитный крем SPF 50+, средства после загара, репелленты, личная аптечка (пластыри, антисептик, средства для пищеварения, индивидуальные лекарства), гигиеническая помада. Солнцезащитные очки и головной убор.
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство
Прибытие на Бали. В 17:00 — заезд и размещение на вилле. Вечером познакомимся друг с другом в неформальной обстановке на приветственной встрече.
Поездка в Убуд
Начнём утро с завтрака в 8:00. В 9:00 отправимся в Убуд — культурное сердце острова. По дороге заедем к храмам, увидим водопад, прогуляемся по рисовым террасам и заглянем в Лес обезьян.
Йога, церемония Меласти и храм Улувату
В 7:00 начнём день с йоги, затем позавтракаем. С 9:30 до 13:00 пройдёт общая групповая встреча. После отправимся на церемонию Меласти — традиционный ритуал с подношениями богам.
Вечером поедем в храм Улувату, где встретим закат и увидим мистический танец кечак.
Прокладываем путь к любви и принятию
Утром — йога в 7:00 и завтрак в 9:00. С 10:00 до 13:30 первая группа будет на тематической встрече, а вторая проведёт время на пляже. После перерыва, с 14:00 до 17:30, группы поменяются.
Покорение волн
В 9:00 отправимся на занятие сёрфингом под руководством опытных инструкторов. После обеда останется свободное время: можно отдохнуть на пляже или провести время в бич-клабах.
Исследование телесных блоков и освобождение
День начнём с йоги в 7:00 и завтрака в 9:00. С 10:00 до 13:30 вторая группа будет участвовать в тематической встрече, а первая отправится на пляж. С 14:00 до 17:30 группы поменяются. В 18:00 пройдёт танцевальная терапия.
Встреча со своей теневой стороной
Утром — йога в 7:00 и завтрак в 9:00. С 10:00 до 13:30 первая группа примет участие во встрече, а вторая проведёт время на пляже. С 14:00 до 17:30 группы поменяются.
Ночью, в 2:00, выедем к вулкану, чтобы встретить рассвет над облаками.
День для себя
Свободный день. Можно отдохнуть, исследовать остров или посвятить время личным практикам. При желании — отдых в бич-клабах, спа или посещение местных достопримечательностей.
Тематическая встреча "отражение истинного"Я ""
В 9:00 — завтрак. С 10:00 до 13:30 вторая группа будет на встрече, а первая отправится на пляж. С 14:00 до 17:30 группы поменяются. Вечером — заключительный ужин.
Время для себя
День отдыха. Можно посвятить время прогулкам, шопингу, спа или релаксу на пляже.
Окончание тура
Завтрак и подготовка к отъезду. Выезд из отеля — до 11:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|170 000 ₽
|1-местное размещение
|220 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы
- Услуги гидов, инструкторов и тренеров
- Экскурсии и входные билеты
- Ежедневные психологические группы и практики
- Сёрфинг
Что не входит в цену
- Перелёт до Бали и обратно
- Остальное питание
- Катание на качелях над пропастью
- Прогулка по стеклянному мосту
- Отдых в бич-клабе
- Купание в горячих источниках после восхождения на вулкан