Обзорная экскурсия по Джакарте на английском языке (билеты включены)

Джакарта умеет удивлять: здесь крупнейшая мечеть Юго-Восточной Азии стоит в нескольких шагах от католического собора, а между деревянными парусниками 15 века и небоскрёбами — буквально пара кварталов. Мы пройдём через чайна-таун с его древними пагодами и заглянем в мастерскую традиционных кукол. А по пути вы разберётесь, как гармония рождается из культурного фьюжена.

Мечеть Истикляль и кафедральный собор на площади Независимости. Девятая по величине в мире мечеть поражает масштабом и строгостью интерьеров. Прямо напротив — неоготический храм. Два здания, два религиозных мира — и ни малейшего противоречия между ними. Вы узнаете, как это стало возможным.

Национальный монумент и Президентский дворец. Мы остановимся у 132-метрового обелиска Монас — символа борьбы Индонезии за независимость.

Китайский квартал. Вы побываете в одном из самых старых и крупных чайна-таунов мира. Увидите пагоду 17 века и шумный рынок, а при желании прокатитесь на местном тук-туке (не входит в стоимость).

Старая Батавия. В 16 веке европейские моряки называли этот район южным Амстердамом — этот вайб здесь чувствуется и сегодня.

Мастерская марионеток Ваянг в одном из колониальных особняков. Вы увидите, как их создают, и если будет время, посмотрите короткое представление.

Старый порт Сунда Келапа, где у причалов стоят величественные деревянные парусники — перевозят грузы по всему архипелагу.

