Обзорная экскурсия по Джакарте на английском языке (билеты включены)
Разобраться в тонкостях индонезийского прошлого и поймать вайб современной столицы
Джакарта умеет удивлять: здесь крупнейшая мечеть Юго-Восточной Азии стоит в нескольких шагах от католического собора, а между деревянными парусниками 15 века и небоскрёбами — буквально пара кварталов. Мы пройдём через чайна-таун с его древними пагодами и заглянем в мастерскую традиционных кукол. А по пути вы разберётесь, как гармония рождается из культурного фьюжена.
Описание экскурсии
Мечеть Истикляль и кафедральный собор на площади Независимости. Девятая по величине в мире мечеть поражает масштабом и строгостью интерьеров. Прямо напротив — неоготический храм. Два здания, два религиозных мира — и ни малейшего противоречия между ними. Вы узнаете, как это стало возможным.
Национальный монумент и Президентский дворец. Мы остановимся у 132-метрового обелиска Монас — символа борьбы Индонезии за независимость.
Китайский квартал. Вы побываете в одном из самых старых и крупных чайна-таунов мира. Увидите пагоду 17 века и шумный рынок, а при желании прокатитесь на местном тук-туке (не входит в стоимость).
Старая Батавия. В 16 веке европейские моряки называли этот район южным Амстердамом — этот вайб здесь чувствуется и сегодня.
Мастерская марионеток Ваянг в одном из колониальных особняков. Вы увидите, как их создают, и если будет время, посмотрите короткое представление.
Старый порт Сунда Келапа, где у причалов стоят величественные деревянные парусники — перевозят грузы по всему архипелагу.
Организационные детали
Экскурсия проводится на английском языке
Входные билеты, пожертвование на религиозном объекте и питьевая вода входят в стоимость. Чаевые — по желанию
Обратите внимание: мечеть Истикляль закрыта для посещения по пятницам
Программа подходит для путешественников на инвалидных колясках. Животных мы не сможем взять с собой
С вами будет гид из нашей команды, за рулём — водитель
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мило — Организатор в Джакарте
На сайте с 2025 года
Мы являемся туроператором в Индонезии и более 15 лет принимаем гостей страны и проводим обзорные экскурсии по Джакарте. Добро пожаловать в Индонезию!
