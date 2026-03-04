Покажем старейший порт и колоритные кварталы, проведём в музей кукол и парк, где поместилась вся страна. Расскажем о местных традициях, архитектуре и театре теней.
Описание экскурсии
Парк «Индонезия в миниатюре»
Вы увидите всю страну в одном пространстве: павильоны провинций, традиционные дома, уменьшенные копии известных сооружений. Мы расскажем о народах архипелага и о том, как культурное разнообразие стало основой современной Индонезии.
Старый город — Кота-Туа
Вы прогуляетесь среди зданий колониальной эпохи 18 века, узнаете о голландском периоде, торговле, колониальной политике и влиянии всего этого на облик и судьбу Джакарты.
Порт Сунда Келапа
Окажетесь в старейшей гавани города, которая действует ещё со времён торговли специями. Увидите деревянные шхуны пиниси и услышите, почему морские пути стали ключом к развитию всего архипелага.
Монумент Монас
Символ независимости страны высотой 132 метра. Поговорим о борьбе Индонезии за свободу.
Китайский квартал Глодок
Вы исследуете один из самых атмосферных районов города. Здесь — старинные храмы, шумные рынки и улочки с аутентичной кухней. Мы расскажем о роли китайской общины в истории Джакарты.
Музей традиционной индонезийской куклы
Он же Музей ваянга. Вы познакомитесь с традицией театра теней, увидите кукол из кожи и дерева, узнаете о героях древних эпосов. Услышите, как через ваянг передавались мифы, мораль и философия.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из вашего отеля в центре Джакарты
9:00–11:00 — парк «Индонезия в миниатюре»
12:00–12:30 — площадь и монумент Монас
13:00–13:30 — старый порт Сунда Келапа
14:00–14:30 — Китайский квартал
15:00–15:30 — Старый город Кота-Туа
16:00–17:00 — Музей ваянга
17:00–18:00 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле
- Дополнительные расходы: вход в парк «Индонезия в миниатюре» — ~$3 за чел., вход в Музей ваянга — ~$3 за чел., обед — ~$10–15 за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Наш первый визит в этот город был приятным благодаря доброжелательности и умелом построении маршрута нашего гида Габриеллы!