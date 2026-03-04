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Добро пожаловать в Джакарту

Главное о столице Индонезии: колония, свобода и куклы
Мы познакомим вас с многослойной историей Джакарты — от торговли специями и колониальной эпохи до борьбы за независимость и современной жизни мегаполиса.

Покажем старейший порт и колоритные кварталы, проведём в музей кукол и парк, где поместилась вся страна. Расскажем о местных традициях, архитектуре и театре теней.
5
1 отзыв
Добро пожаловать в Джакарту
Добро пожаловать в Джакарту
Добро пожаловать в Джакарту

Описание экскурсии

Парк «Индонезия в миниатюре»

Вы увидите всю страну в одном пространстве: павильоны провинций, традиционные дома, уменьшенные копии известных сооружений. Мы расскажем о народах архипелага и о том, как культурное разнообразие стало основой современной Индонезии.

Старый город — Кота-Туа

Вы прогуляетесь среди зданий колониальной эпохи 18 века, узнаете о голландском периоде, торговле, колониальной политике и влиянии всего этого на облик и судьбу Джакарты.

Порт Сунда Келапа

Окажетесь в старейшей гавани города, которая действует ещё со времён торговли специями. Увидите деревянные шхуны пиниси и услышите, почему морские пути стали ключом к развитию всего архипелага.

Монумент Монас

Символ независимости страны высотой 132 метра. Поговорим о борьбе Индонезии за свободу.

Китайский квартал Глодок

Вы исследуете один из самых атмосферных районов города. Здесь — старинные храмы, шумные рынки и улочки с аутентичной кухней. Мы расскажем о роли китайской общины в истории Джакарты.

Музей традиционной индонезийской куклы

Он же Музей ваянга. Вы познакомитесь с традицией театра теней, увидите кукол из кожи и дерева, узнаете о героях древних эпосов. Услышите, как через ваянг передавались мифы, мораль и философия.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из вашего отеля в центре Джакарты
9:00–11:00 — парк «Индонезия в миниатюре»
12:00–12:30 — площадь и монумент Монас
13:00–13:30 — старый порт Сунда Келапа
14:00–14:30 — Китайский квартал
15:00–15:30 — Старый город Кота-Туа
16:00–17:00 — Музей ваянга
17:00–18:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Дополнительные расходы: вход в парк «Индонезия в миниатюре» — ~$3 за чел., вход в Музей ваянга — ~$3 за чел., обед — ~$10–15 за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Джакарте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 275 туристов
Наша команда работает на замечательном острове Бали в Индонезии. Мы организовываем не только стандартные программы экскурсий, но и индивидуальные варианты досуга на острове, а также за его пределами, исходя из ваших пожеланий. Ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо большое организаторам за экскурсию и особая благодарность гиду Габриелле за прогулку по достопримечательностям города Джакарта!
Наш первый визит в этот город был приятным благодаря доброжелательности и умелом построении маршрута нашего гида Габриеллы!
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