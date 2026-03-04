Мы познакомим вас с многослойной историей Джакарты — от торговли специями и колониальной эпохи до борьбы за независимость и современной жизни мегаполиса. Покажем старейший порт и колоритные кварталы, проведём в музей кукол и парк, где поместилась вся страна. Расскажем о местных традициях, архитектуре и театре теней.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парк «Индонезия в миниатюре»

Вы увидите всю страну в одном пространстве: павильоны провинций, традиционные дома, уменьшенные копии известных сооружений. Мы расскажем о народах архипелага и о том, как культурное разнообразие стало основой современной Индонезии.

Старый город — Кота-Туа

Вы прогуляетесь среди зданий колониальной эпохи 18 века, узнаете о голландском периоде, торговле, колониальной политике и влиянии всего этого на облик и судьбу Джакарты.

Порт Сунда Келапа

Окажетесь в старейшей гавани города, которая действует ещё со времён торговли специями. Увидите деревянные шхуны пиниси и услышите, почему морские пути стали ключом к развитию всего архипелага.

Монумент Монас

Символ независимости страны высотой 132 метра. Поговорим о борьбе Индонезии за свободу.

Китайский квартал Глодок

Вы исследуете один из самых атмосферных районов города. Здесь — старинные храмы, шумные рынки и улочки с аутентичной кухней. Мы расскажем о роли китайской общины в истории Джакарты.

Музей традиционной индонезийской куклы

Он же Музей ваянга. Вы познакомитесь с традицией театра теней, увидите кукол из кожи и дерева, узнаете о героях древних эпосов. Услышите, как через ваянг передавались мифы, мораль и философия.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из вашего отеля в центре Джакарты

9:00–11:00 — парк «Индонезия в миниатюре»

12:00–12:30 — площадь и монумент Монас

13:00–13:30 — старый порт Сунда Келапа

14:00–14:30 — Китайский квартал

15:00–15:30 — Старый город Кота-Туа

16:00–17:00 — Музей ваянга

17:00–18:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали