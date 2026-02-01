Мои заказы

Главные экскурсионные места в Джакарте

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Джакарте на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Добро пожаловать в Джакарту
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джакарту
Главное о столице Индонезии: колония, свобода и куклы
Завтра в 17:00
11 фев в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Погружение в историю и культуру Джакарты
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в историю и культуру Джакарты
Прошлое и настоящее столицы Индонезии - от символа независимости до старого порта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 фев в 08:30
$292 за всё до 4 чел.
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
14 часов
Индивидуальная
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Начало: Ваш отель в городе Джокьякарта
Расписание: По договорённости
12 фев в 09:00
13 фев в 09:00
$65 за человека

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джакарте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Добро пожаловать в Джакарту;
  2. Погружение в историю и культуру Джакарты;
  3. Ночное восхождение на вулкан Мерапи.
Сколько стоит экскурсия по Джакарте в феврале 2026
Сейчас в Джакарте в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 292.
