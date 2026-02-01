Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джакарту
Главное о столице Индонезии: колония, свобода и куклы
Завтра в 17:00
11 фев в 08:00
$230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в историю и культуру Джакарты
Прошлое и настоящее столицы Индонезии - от символа независимости до старого порта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 фев в 08:30
$292 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Начало: Ваш отель в городе Джокьякарта
Расписание: По договорённости
12 фев в 09:00
13 фев в 09:00
$65 за человека
