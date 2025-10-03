Индивидуальная
Погружение в культуру острова Ява
Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
Завтра в 12:30
4 окт в 07:00
от $230 за человека
Индивидуальная
Древние храмы острова Ява
Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте
Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта
4 окт в 08:00
5 окт в 08:00
от $295 за человека
-
15%
Индивидуальная
Храмы острова Ява: Прамбанан, Мендут и Боробудур
Вдохновляющее путешествие в мир буддизма и индуизма - из Джокьякарты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
от $243
$285 за человека
Индивидуальная
Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан
Путешествие в духовное сердце Явы
Начало: В аэропорту или лобби отеля
4 окт в 06:00
6 окт в 06:00
от $285 за человека
