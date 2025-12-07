Индивидуальная
Древние храмы острова Ява
Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте
Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта
7 дек в 08:00
8 дек в 08:00
от $295 за человека
Погружение в культуру острова Ява
Буддийский храм Боробудур и архитектурный парк Прамбанан
Завтра в 11:00
7 дек в 07:00
от $230 за человека
Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан
Путешествие в духовное сердце Явы
Начало: В аэропорту или лобби отеля
7 дек в 06:00
9 дек в 06:00
от $285 за человека
