Найдено 3 экскурсии в категории « Летние » в Джокьякарте на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине 10 часов 3 отзыва Индивидуальная Древние храмы острова Ява Прикоснуться к святыням буддийской религии в обзорной поездке по Джокьякарте Начало: Аэропорт или отель города Джокьякарта от $295 за человека На машине 10 часов 3 отзыва Индивидуальная Погружение в культуру острова Ява Буддийский храм Боробудур и архитектурный парк Прамбанан от $230 за человека На машине 7 часов Индивидуальная Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан Путешествие в духовное сердце Явы Начало: В аэропорту или лобби отеля от $285 за человека Другие экскурсии Джокьякарты

Ответы на вопросы от путешественников по Джокьякарте в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джокьякарте Древние храмы острова Ява Погружение в культуру острова Ява Джокьякарта: храмы Боробудур и Прамбанан В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Джокьякарте в декабре 2025 Сейчас в Джокьякарте в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 295. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5

Экскурсии на русском языке в Джокьякарте (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Летние», 6 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль