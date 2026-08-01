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Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм
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Начало: Место вашего проживания в Убуде, 8:00
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
$180
$200 за человека
Остров Ломбок: восхождение на вулкан Ринджани без рюкзаков
Встретить рассвет на высоте 3726 м, искупаться в горячих источниках и половить рыбу в кратере
Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 6:00, из Уб...
21 авг в 08:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Можно с детьми»
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