Встретимся и начнём погружение в культуру Бали. Посетим комплекс традиционных домов, где познакомимся с индуистской архитектурой и философией и осмотрим различные здания — резиденцию главы семьи, главные ворота, хранилище риса, храм, главное помещение для церемоний.

Заедем в деревню Мас, которая примерно с 1930-х годов является центром резьбы по дереву. Полюбуемся ступенчатыми склонами рисовых террас Тегаллаланг и узнаем много интересного о кофе копи лювак и его «производителях» — циветтах.

В завершение дня состоится Мелукат — ритуал самоочищения, направленный на избавление от негативной энергии с помощью святой воды (тиртхи) из природных источников. Обряд проводится под руководством священника.