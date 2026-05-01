Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм
Посетить рисовые террасы и дворец на воде, пройти Мелукат и узнать, как делают копи лювак и вино
Позвольте Бали раскрыть вам свои тайны — каждый шаг этого короткого путешествия способен удивить.
Вы познакомитесь с архитектурой: увидите традиционные жилища бале санекем и изящный королевский дворец на воде Таман-Сукасада-Уджунг.
Узнаете, как
из поколения в поколение мастера вырезают из дерева настоящие шедевры, как в Голландской Ост-Индии появился кофе копи лювак и как в домашних условиях сейчас делают пальмовое вино.
Погрузитесь в основы индуизма: посетите храм Пура Гоа Лавах, в котором обитает колония летучих мышей, и с помощью святой воды очистите тело и душу от негатива на церемонии Мелукат.
А также насладитесь природными богатствами острова, любуясь ступенями рисовых террас Тегаллаланг и бездонной лазурью Голубой лагуны.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой наличные деньги и полотенце.
Программа тура по дням
1 день
Традиционная архитектура, деревня резчиков по дереву, рисовые террасы, кофейная плантация, Мелукат
Встретимся и начнём погружение в культуру Бали. Посетим комплекс традиционных домов, где познакомимся с индуистской архитектурой и философией и осмотрим различные здания — резиденцию главы семьи, главные ворота, хранилище риса, храм, главное помещение для церемоний.
Заедем в деревню Мас, которая примерно с 1930-х годов является центром резьбы по дереву. Полюбуемся ступенчатыми склонами рисовых террас Тегаллаланг и узнаем много интересного о кофе копи лювак и его «производителях» — циветтах.
В завершение дня состоится Мелукат — ритуал самоочищения, направленный на избавление от негативной энергии с помощью святой воды (тиртхи) из природных источников. Обряд проводится под руководством священника.
2 день
Храм летучих мышей, Голубая лагуна, производство пальмового вина, дворец на воде
Отправимся в храм Пура Гоа Лавах с необычной пещерой у входа, в которой обитают тысячи летучих мышей. Задержимся в Голубой лагуне — живописной бухте, где можно поплавать с маской и вблизи рассмотреть стаи разноцветных рыб, яркие кораллы и, если повезёт, морских черепах.
Далее вы раскроете секреты приготовления пальмового вина. Этот слабоалкогольный домашний напиток не продают в магазинах, но вы сможете его попробовать.
Напоследок посетим дворец Таман-Сукасада-Уджунг на воде — невероятное красивое место отдыха короля и его гостей с бассейнами, статуями, колоннами, мостами в балийском и европейском стилях.
Ответы на вопросы
Что включено
Вода, перекус
Все трансферы по маршруту
Русскоязычный гид
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Убуд и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Убуде, 8:00
Завершение: Место вашего проживания в Убуде, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Густи — ваш гид в Убуде
Провёл экскурсии для 106 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Густи, я родился в восточной части Бали. Уже более 20 лет работаю гидом и помогаю гостям полюбить наш замечательный остров. Говорю на трёх языках, особенно хорошо — на русском. Глубоко погружён в традиции и историю Бали. Буду безмерно рад поделиться своими знаниями с вами!
