Мои заказы

Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм

Посетить рисовые террасы и дворец на воде, пройти Мелукат и узнать, как делают копи лювак и вино
Позвольте Бали раскрыть вам свои тайны — каждый шаг этого короткого путешествия способен удивить.

Вы познакомитесь с архитектурой: увидите традиционные жилища бале санекем и изящный королевский дворец на воде Таман-Сукасада-Уджунг.

Узнаете, как
читать дальшеуменьшить

из поколения в поколение мастера вырезают из дерева настоящие шедевры, как в Голландской Ост-Индии появился кофе копи лювак и как в домашних условиях сейчас делают пальмовое вино.

Погрузитесь в основы индуизма: посетите храм Пура Гоа Лавах, в котором обитает колония летучих мышей, и с помощью святой воды очистите тело и душу от негатива на церемонии Мелукат.

А также насладитесь природными богатствами острова, любуясь ступенями рисовых террас Тегаллаланг и бездонной лазурью Голубой лагуны.

Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм
Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм
Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой наличные деньги и полотенце.

Программа тура по дням

1 день

Традиционная архитектура, деревня резчиков по дереву, рисовые террасы, кофейная плантация, Мелукат

Встретимся и начнём погружение в культуру Бали. Посетим комплекс традиционных домов, где познакомимся с индуистской архитектурой и философией и осмотрим различные здания — резиденцию главы семьи, главные ворота, хранилище риса, храм, главное помещение для церемоний.

Заедем в деревню Мас, которая примерно с 1930-х годов является центром резьбы по дереву. Полюбуемся ступенчатыми склонами рисовых террас Тегаллаланг и узнаем много интересного о кофе копи лювак и его «производителях» — циветтах.

В завершение дня состоится Мелукат — ритуал самоочищения, направленный на избавление от негативной энергии с помощью святой воды (тиртхи) из природных источников. Обряд проводится под руководством священника.

Традиционная архитектура, деревня резчиков по дереву, рисовые террасы, кофейная плантация, МелукатТрадиционная архитектура, деревня резчиков по дереву, рисовые террасы, кофейная плантация, МелукатТрадиционная архитектура, деревня резчиков по дереву, рисовые террасы, кофейная плантация, МелукатТрадиционная архитектура, деревня резчиков по дереву, рисовые террасы, кофейная плантация, МелукатТрадиционная архитектура, деревня резчиков по дереву, рисовые террасы, кофейная плантация, Мелукат
2 день

Храм летучих мышей, Голубая лагуна, производство пальмового вина, дворец на воде

Отправимся в храм Пура Гоа Лавах с необычной пещерой у входа, в которой обитают тысячи летучих мышей. Задержимся в Голубой лагуне — живописной бухте, где можно поплавать с маской и вблизи рассмотреть стаи разноцветных рыб, яркие кораллы и, если повезёт, морских черепах.

Далее вы раскроете секреты приготовления пальмового вина. Этот слабоалкогольный домашний напиток не продают в магазинах, но вы сможете его попробовать.

Напоследок посетим дворец Таман-Сукасада-Уджунг на воде — невероятное красивое место отдыха короля и его гостей с бассейнами, статуями, колоннами, мостами в балийском и европейском стилях.

Храм летучих мышей, Голубая лагуна, производство пальмового вина, дворец на водеХрам летучих мышей, Голубая лагуна, производство пальмового вина, дворец на водеХрам летучих мышей, Голубая лагуна, производство пальмового вина, дворец на водеХрам летучих мышей, Голубая лагуна, производство пальмового вина, дворец на воде

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вода, перекус
  • Все трансферы по маршруту
  • Русскоязычный гид
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Убуд и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Убуде, 8:00
Завершение: Место вашего проживания в Убуде, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Густи
Густи — ваш гид в Убуде
Провёл экскурсии для 106 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Густи, я родился в восточной части Бали. Уже более 20 лет работаю гидом и помогаю гостям полюбить наш замечательный остров. Говорю на трёх языках, особенно хорошо — на русском. Глубоко погружён в традиции и историю Бали. Буду безмерно рад поделиться своими знаниями с вами!

Тур входит в следующие категории Убуда

Похожие туры на «Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм»

Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений
9 дней
Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений
9 дней на Бали: лучшие места, комфорт, приключения и культура с местным экспертом
Завтра в 10:00
16 мая в 10:00
от 171 286 ₽ за человека
Девичник на Бали, Нуса-Пенида и Гили
12 дней
Девичник на Бали, Нуса-Пенида и Гили
Тур пройдет в компании девчонок в сопровождении двух турлидеров
14 июн в 10:00
от 206 322 ₽ за человека
Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове
Сёрфинг
14 дней
Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове
Это наш самый лайтовый тур для тех, кто любит много отдыхать
1 дек в 10:00
14 ноя в 10:00
от 123 015 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Убуде
Все туры из Убуда
от $260 за тур