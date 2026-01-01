Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм
Посетить рисовые террасы и дворец на воде, пройти Мелукат и узнать, как делают копи лювак и вино
Начало: Место вашего проживания в Убуде, 8:00
15 янв в 08:00
16 янв в 08:00
$260 за всё до 5 чел.
Остров Ломбок: восхождение на вулкан Ринджани без рюкзаков
Встретить рассвет на высоте 3726 м, искупаться в горячих источниках и половить рыбу в кратере
Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 6:00, из Уб...
2 апр в 08:00
9 апр в 08:00
$490 за человека
Насыщенный тур на Бали в мини-группе: треккинги и пляжный отдых, йога и снорклинг
Погулять по рисовым полям и джунглям, встретить рассвет на вулкане и насладиться массажем
Начало: Убуд, 14:00
1 фев в 14:00
21 фев в 14:00
$1990 за человека
