Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан
Начало: Убуд, при заселении на виллу, точное время по дого...
9 окт в 14:00
254 000 ₽ за человека
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Понежиться в SPA, искупаться в океане с лошадьми и покататься на лодке с тропическими цветами
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
$3500 за всё до 2 чел.
Остров Ломбок: восхождение на вулкан Ринджани без рюкзаков
Встретить рассвет на высоте 3726 м, искупаться в горячих источниках и половить рыбу в кратере
Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 6:00, из Уб...
26 сен в 08:00
3 окт в 08:00
$490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Экологические»
Самые популярные туры этой рубрики в Убуде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Убуде в августе 2025
Сейчас в Убуде в категории "Экологические" можно забронировать 3 тура от 490 до 254 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Туры на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Экологические», 4 ⭐ отзыва, цены от 490₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь