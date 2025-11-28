Остров Ломбок: восхождение на вулкан Ринджани без рюкзаков
Встретить рассвет на высоте 3726 м, искупаться в горячих источниках и половить рыбу в кратере
Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 6:00, из Уб...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$490 за человека
Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби» (индивидуальный тур)
Пожить в бунгало и доме из кино, получить личный аромат от парфюмера и встретиться с жрицей
Начало: Ваш балийский отель, вторая половина дня, точное в...
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$4000 за всё до 2 чел.
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Понежиться в спа, искупаться в океане с лошадьми и покататься на лодке с тропическими цветами
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$3500 за всё до 2 чел.
