Романтическое путешествие: Бали и круиз на Комодо
Откройте для себя тропический рай: авторский тур по индонезийским островам
«После отличного завтрака с потрясающим видом отправляйтесь в порт, чтобы совершить круиз вашей мечты на уютном корабле с собственной или общей каютой»
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от 254 538 ₽ за человека
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Понежиться в SPA, искупаться в океане с лошадьми и покататься на лодке с тропическими цветами
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...
«Взойдём на борт катера и отправимся в сторону Гили»
22 авг в 08:00
29 авг в 08:00
$3500 за всё до 2 чел.
Остров Ломбок: восхождение на вулкан Ринджани без рюкзаков
Встретить рассвет на высоте 3726 м, искупаться в горячих источниках и половить рыбу в кратере
Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 6:00, из Уб...
«После завтрака со свежими фруктами отправляемся в порт, откуда на скоростном катере нас довезут на остров Бали к 14:00»
26 сен в 08:00
3 окт в 08:00
$490 за человека
