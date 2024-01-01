Сквозь джунгли с дикими обезьянами дойдём до кемпинга на Ринджани, проснёмся на высоте 2800 метров над уровнем моря и по вулканическому песку достигнем вершины. Встретим рассвет в компании единомышленников, обновимся в горячих источниках с дымящимися каскадами водопада, полюбуемся стаями рыб в пресном озере в кратере. Увидим фазанов и насладимся экзотической природой Индонезии. Мы облегчили маршрут с помощью заброски на байках на 1600 метров и услуг портеров. Совершим восхождение без тяжёлых рюкзаков. Заберём вас с острова Бали, отдохнём в отеле до и после вершины и вернём обновлённых в Убуд и Чангу.

Описание

Организационные детали

После оплаты мы добавим вас в общий чат, где вы увидите больше подробностей, подружитесь с группой, сможете задать все вопросы и обменяться с другими участниками силой и пользой.

Тур проводится при наборе группы от 4 человек. Максимум — 12 человек.

Участие с детьми от 13 лет. Однако во время штурма вершины ребёнка следует оставить в базовом лагере. С 15-17 лет вполне реально совершить восхождение, если позволяет физическая форма, и есть опыт горных походов на несколько дней.

Рекомендуем взять с собой: разношенную треккинговую обувь, рюкзак для личных вещей, спортивные штаны, сменную майку и носки, тёплую кофту и куртку, дождевик, средства личной гигиены, power bank, бутылку с водой, хорошее настроение и любимые угощения для группы.