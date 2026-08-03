Понежиться в спа, искупаться в океане с лошадьми и покататься на лодке с тропическими цветами

Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...

«Днём вас ждут яркие эмоции — купание в океане с лошадьми и снорклинг среди экзотических рыбок»