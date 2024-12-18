В январе – туры в Убуде

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Убуде на русском языке, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
На машине
2 отзыва
11 дней
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
23 янв в 14:00
19 мар в 14:00
244 000 за человека
Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»
На машине
4 дня
Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»
Пожить в бунгало и доме из кино, получить личный аромат от парфюмера и встретиться с жрицей
Начало: Ваш балийский отель, вторая половина дня, точное в...
27 дек в 10:00
15 янв в 08:00
$4000 за всё до 2 чел.
Сёрфинг, сафари, релакс: путешествие на Бали с активным и пляжным отдыхом
Сёрфинг
12 дней
Сёрфинг, сафари, релакс: путешествие на Бали с активным и пляжным отдыхом
Позавтракать со львами, попробовать местный кофе и исследовать знаковые локации острова
Начало: Аэропорт Денпасара, время зависит от времени вашег...
28 дек в 10:00
11 янв в 10:00
2700 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    18 декабря 2024
    Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
    Вот и закончился мой тур на Бали, мой Девичник) Смотрю фото и понимаю - это была маленькая красивая жизнь. Были и красивые
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    комфортные виллы +отель, и утренняя йога; и красивые церемонии, рестораны/кафе, водопады, пляж;, и тантра йога, и создание серебряных украшений для себя-восторг, и целитель, прогулки по улочкам Убуда…. Если честно….. впечатлений было столько, что их ещё нужно переварить Ез Настя и Алеся….. очень светлые красивые девушки… комфортно и тепло было с первых минут! Это талант - находить красивейшие локации, и организовать всё так, чтобы мы вообще не задумываясь об организационных вопросах. Каждый раз поражалась с какой лёгкостью и скоростью решались любые вопросы!) Я искренне благодарна за эти дни, за тёплую дружественную атмосферу. За собравшуюся компанию) За то, что моё знакомство с Бали было именно таким насыщенным и красивым

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «В январе»

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  1. Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
  2. Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»
  3. Сёрфинг, сафари, релакс: путешествие на Бали с активным и пляжным отдыхом
Сколько стоит тур в Убуде в декабре 2024
Сейчас в Убуде в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 2700 до 244 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В январе», 2 ⭐ отзыва, цены от 2700₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль