11 дней
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
23 янв в 14:00
19 мар в 14:00
244 000₽ за человека
4 дня
Сюрприз для любимой по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»
Пожить в бунгало и доме из кино, получить личный аромат от парфюмера и встретиться с жрицей
Начало: Ваш балийский отель, вторая половина дня, точное в...
27 дек в 10:00
15 янв в 08:00
$4000 за всё до 2 чел.
12 дней
Сёрфинг, сафари, релакс: путешествие на Бали с активным и пляжным отдыхом
Позавтракать со львами, попробовать местный кофе и исследовать знаковые локации острова
Начало: Аэропорт Денпасара, время зависит от времени вашег...
28 дек в 10:00
11 янв в 10:00
€2700 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга18 декабря 2024Вот и закончился мой тур на Бали, мой Девичник) Смотрю фото и понимаю - это была маленькая красивая жизнь. Были и красивые
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «В январе»
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Сколько стоит тур в Убуде в декабре 2024
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