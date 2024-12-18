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комфортные виллы +отель, и утренняя йога; и красивые церемонии, рестораны/кафе, водопады, пляж;, и тантра йога, и создание серебряных украшений для себя-восторг, и целитель, прогулки по улочкам Убуда…. Если честно….. впечатлений было столько, что их ещё нужно переварить Ез Настя и Алеся….. очень светлые красивые девушки… комфортно и тепло было с первых минут! Это талант - находить красивейшие локации, и организовать всё так, чтобы мы вообще не задумываясь об организационных вопросах. Каждый раз поражалась с какой лёгкостью и скоростью решались любые вопросы!) Я искренне благодарна за эти дни, за тёплую дружественную атмосферу. За собравшуюся компанию) За то, что моё знакомство с Бали было именно таким насыщенным и красивым